Moeder deelt beelden van hoe dochter extreme allergische reactie krijgt. Om andere ouders te waarschuwen

24 maart 2019

23u14 0 Medisch Een Amerikaanse vrouw heeft op Facebook getoond hoe haar dochter (3) een extreme allergische reactie kreeg nadat ze amper een tiende van een cashewnootje had gegeten. Door haar verhaal te doen, hoopt ze duidelijk te maken hoe gevaarlijk een anafylactische shock kan zijn. En dat het cruciaal is dat het slachtoffer in zo’n geval zo snel mogelijk een adrenaline-injectie krijgt met een zogenaamde EpiPen. “Beter een injectie te veel dan te weinig”, klinkt het.

Het was de allereerste keer dat de kleine Maren Berghaus (3) uit Texas zo’n zware allergische reactie kreeg. Gelukkig gebeurde het in het ziekenhuis, toen ze een allergietest onderging. Daarmee wilden artsen uitmaken welke voedingsmiddelen het meisje moest vermijden en welke veilig waren.

Cashewnoot

Toen ze een klein stukje cashewnoot had gegeten, ging het fout. “Aanvankelijk leek het nog wel mee te vallen”, vertelt mama Julie op Facebook. “Vijf minuten later kreeg ze een beetje jeuk aan haar oren. Ze bleef opgewekt en speelde gewoon verder. Daarna begon ze te klagen over buikpijn. En de jeuk verspreidde zich over haar hele lichaam. Uitslag had ze toen nog niet.”





Het medisch personeel besloot haar een eerste dosis adrenaline te geven met een EpiPen - omdat ze twee symptomen had - en ook cetirizine. Tien minuten lang leek alles in orde, maar daarna kwam de jeuk terug en erger dan voordien. Haar hele lichaam was in een mum van tijd bedekt met zware netelroos (uitslag). Er volgde een nieuw medicijn (prednisolon) en het meisje speelde verder. Vijf minuten later begon ze echter een beetje te hoesten. (lees hieronder verder)

“We hoorden haar niet moeizaam of piepend ademen”, aldus Julie. “Maar we vroegen toch aan de verpleegster of ze eens kon dubbelchecken met haar stethoscoop. Zij hoorde dat ze wel degelijk piepte en dat haar ademhaling moeizaam ging. Haar polsslag bleek hoog en haar bloeddruk laag. Geloof het of niet maar ze speelde gewoon verder. Ze klaagde alleen over de jeuk.”

Black-outs

Dat veranderde amper enkele momenten later. “Ze legden Maren neer en ze begon black-outs te krijgen”, gaat Julie verder. Opnieuw volgden een injectie met een EpiPen, aangevuld met andere medicatie. “Ze reageerde niet meer en was zo’n tien minuten compleet van de wereld. Daarna begon ze weer bij te komen.” (lees hieronder verder)

Het meisje bleek een anafylactische shock gehad te hebben, een heel zware allergische reactie. Ze werd nog urenlang opgevolgd, omdat zo’n aanval zich kan herhalen, even erg als de eerste keer. “De aanval verliep niet zoals we gedacht hadden”, aldus Julie. “Het ging niet zoals je soms op tv ziet. Ik dacht dat ze zou stikken, naar adem zou happen, dat ze zwaar piepend zou ademhalen en naar haar keel en borst zou grijpen. Dat het snel en duidelijk en dramatisch zou gaan. Maar het gebeurde heel stilletjes. Ze vertoonde geen tekenen dat ze er erg aan toe was, tot heel laat in de aanval. Goed dat ze al medicijnen gekregen had. Ik mag er niet aan denken hoe erg het anders was geweest.”

Foto’s

Julie deelde ook foto’s van de aanval. Om duidelijk te maken dat een anafylactische shock er anders kan uitzien dan je misschien denkt. En dat je niet mag aarzelen om de EpiPen te gebruiken.

“Als je af en toe tijd doorbrengt met mijn kind, wees dan alsjeblieft voorzichtig met wat je in haar buurt eet en met wat je haar geeft”, gaat ze verder. “En wees niet bang om de EpiPen te gebruiken. Ze heeft geen bijwerkingen. En ze kan haar leven redden. Het is niet gevaarlijk om adrenaline te geven, zelfs niet als ze eigenlijk geen allergische reactie heeft. Ze heeft niets aan haar hart en het doet haar geen kwaad. En als je de EpiPen hebt gebruikt, bel dan ook meteen de hulpdiensten.”

De post kwam twee weken geleden online en is intussen al bijna 100.000 keer gedeeld.