Misschien komt de volgende grote medische doorbraak er wel dankzij jou?

00u00 0 Getty images Medisch Elk jaar weer worden er wereldwijd tientallen nieuwe, innovatieve geneesmiddelen op de markt gebracht. Al die geneesmiddelen worden eerst uitvoerig getest door menselijke proefpersonen. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel proefpersonen daarvoor nodig zijn? Denk aan zo’n 500.000 tot 1.000.000, waaronder zo’n 170.000 Belgen!

Prof. Dr. Minne Casteels (Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences UZ Leuven): ‘Het testen van een geneesmiddel door proefpersonen verloopt in verschillende fases. Voorafgaand wordt het middel getest in het laboratorium en op dieren. In een eerste fase wordt het middel in kleine groepen van gezonde proefpersonen getest en wordt vooral gekeken of het goed verdragen wordt. In een tweede fase wordt met beperkte groepjes proefpersonen gekeken naar de effectiviteit en de juiste dosering van het geneesmiddel. Als het middel fase drie ingaat, wordt het langdurig door duizenden mensen getest op bijwerkingen en effectiviteit. Pas als het middel dan is goedgekeurd op kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid, krijgt het een vergunning om op de markt te komen. Sommige innovatieve geneesmiddelen voor ziekten waarvoor nog geen afdoende behandeling bestaat, kunnen na een korter traject op de markt komen.’

Tekort aan proefpersonen

Dr. Channa Debruyne (hoofd Clinical Trial Center UZ Leuven): ‘Voor elke fase zijn er telkens weer nieuwe proefpersonen nodig. De meeste studies vinden plaats in verschillende ziekenhuizen tegelijk. Als er in één ziekenhuis een tekort optreedt, wordt er gekeken naar de andere deelnemende ziekenhuizen in binnen- of buitenland. Soms is het moeilijk om nog de juiste proefpersonen te vinden in de westerse landen, door een hoge behandelingsgraad (minimum aantal patiënten die nog geen behandeling hebben ondergaan), en dan zullen die proeven vaker uitgevoerd worden in Oost-Europa, Azië en Zuid-Amerika. Bedenk ook dat patiënten tijdens een studie kunnen uitvallen door ziekte of zwangerschap. Bovendien zijn ze vrij om te allen tijde uit de studie te stappen. Daarom is het belangrijk een goed overwogen keuze te maken als proefpersoon en als behandelend arts om al dan niet mee te doen in een klinische proef. Een cijfer om toch even over na te denken: slechts 4% van alle mogelijke geneesmiddelen die in het laboratorium getest worden, vindt uiteindelijk z’n weg naar de apotheek.’

Medische doorbraken

Prof. Dr. Kathleen Claes (dienst nierziekten UZ Leuven): ‘Het testen van geneesmiddelen kan nooit gebeuren door robots, proefpersonen zullen altijd nodig zijn. Geen nieuw geneesmiddel of medische doorbraak zonder proefpersonen dus. De ontwikkeling van de behandeling van hepatitis C (leverontsteking) en de immunotherapie bij de behandeling van kanker zijn enkele voorbeelden van belangrijke medische doorbraken. Doorbraken die absoluut onmogelijk zouden zijn geweest zonder die duizenden proefpersonen die aan de klinische studies hebben deelgenomen.’

