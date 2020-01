Minstens vier weken voor operatie stoppen met roken helpt tegen complicaties HLA

20 januari 2020

15u52

Bron: Belga 0 Medisch Wie minstens vier weken voor een operatie stopt met roken, heeft minder kans op postoperatieve complicaties. Dat blijkt uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Iedereen is het erover eens dat niet roken nog veel gezonder is, maar er was discussie over de periode dat men "rookvrij" moet zijn voor een operatie. Nu blijkt dat het vier weken is, meldt de WHO.

Zes maanden na hun operatie zijn deze patiënten beter hersteld dan zij die niet stoppen met roken. "Na een operatie doet het menselijk lichaam er alles aan om eventuele infecties tegen te gaan, een proces dat de nood aan zuurstof en voedingsstoffen verhoogt", zo blijkt uit de studie. "Nicotine en koolstofmonoxide, die aanwezig zijn in een sigaret, verhogen het risico op postoperatieve complicaties.”

De studie van de WHO, in samenwerking met de universiteit van Newcastle in Australië en de Wereldorganisatie van Anesthesisten, toont aan dat vanaf vier weken voor de operatie, elke week zonder tabak het lichaam 19 procent gezonder maakt, onder meer door een betere bloeddoorstroming.