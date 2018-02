Minder vet of minder koolhydraten: welk dieet levert het beste resultaat? TK

21 februari 2018

14u16

Bron: ScienceDaily 0 Medisch Laten we eerlijk zijn: als het op (di)eten aankomt, zijn we allemaal een beetje de kluts kwijt. De ene zweert bij een eetpatroon met weinig vetten, de ander mijdt angstvallig koolhydraten. Maar wat is nu de beste manier om af te vallen?

Dat is wat ze bij Stanford University School of Medicine probeerden achterhalen in een recente studie. Ze rekruteerden 609 mensen tussen de 18 en de 50 jaar oud, die ze gedurende een jaar op een dieet zetten. Eén helft kreeg de opdracht om minder koolhydraten te eten, de andere groep moest vooral vetten mijden.

"En verder kregen ze de opdracht om zo gezond mogelijke keuzes te maken", aldus prof. dr. Christopher Gardner. "We hebben iedereen aangeraden om verse producten te kopen en verwerkt voedsel zoals fastfood te vermijden. En daarnaast drukten we de proefpersonen op het hart dat het niet de bedoeling was dat ze honger hadden, anders hou je het toch niet vol. Het was de bedoeling dat ze een eetpatroon ontwikkelden dat ze eigenlijk voor altijd zouden kunnen volgen."

Geen verschil

Op het einde van het jaar bleek dat beide manieren leiden tot gewichtsverlies. "De deelnemers verloren gemiddeld 6 kilogram", klinkt het. Al waren er onderling wel grote verschillen. "Sommigen verloren tot 30 kilogram, anderen kwamen een beetje bij." Maar welke groep viel nu het meeste af? Verrassend genoeg was er geen verschil tussen beide groepen. "Geen enkele optie is superieur: minder koolhydraten of minder vetten, het maakt weinig uit."

Gardner zegt dat beide tactieken heel erg gelijkend zijn. "Wat we onthouden uit deze studie, is dat het belangrijk is om minder suiker te eten. Vermijd ook geraffineerde bloem en eet zo veel mogelijk groenten. Ga voor zo weinig mogelijk bewerkte producten." Hij benadrukt dat je niet per se iets moet weglaten uit je dieet, maar dat je bewust moet omgaan met je eetpatroon. "Als we praatten met de mensen die het meeste afvielen, was hun conclusie steeds hetzelfde: ze waren anders gaan nadenken over eten en gingen veel bedachtzamer om met voeding."