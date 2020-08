Miljoenen snelle coronatests verdeeld in Groot-Brittannië: resultaat in 90 minuten HLA

03 augustus 2020

10u29

Bron: Skynews, ANP 4 Medisch In Groot-Brittannië komen binnenkort miljoenen snelle coronatests beschikbaar. Dat meldt de Britse regering. Zo’n snelle test moet binnen negentig minuten uitwijzen of iemand besmet is met het coronavirus. Met de test kunnen ook griep en verkoudheid worden aangetoond. “Dat is ook handig voor het geval er in de wintermaanden mogelijk een griepgolf komt, zegt de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock.

Om de test af te nemen is geen medische kennis vereist. Ze worden ontwikkeld door de ondernemingen DnaNudge en Oxford Nanopore, die onder meer gespecialiseerd zijn in DNA-analyses met behulp van speeksel of neusuitstrijkjes. DnaNudge verkoopt onder meer apps of armbandjes die waarschuwen over eetgewoonten.

De snelle tests zullen verdeeld worden onder verzorgingstehuizen, laboratoria en ‘pop-up’-testpunten. Volgende week moeten al 450.000 exemplaren uitgedeeld zijn, later dit jaar volgen ‘miljoenen’ andere kits. Deze nieuwe sneltests passen in het plan van Premier Boris Johnson, die tegen oktober een dagelijkse testcapaciteit van 500.000 test wil, uit angst voor nieuwe coronagolven komende winter.

In sommige Britse media is met verbazing gereageerd op de aankondiging van de regering. De tests waarmee gewerkt zal worden zouden nauwelijks bekend zijn en er zou niets zijn gepubliceerd over hun efficiëntie. Een professor van de Universiteit van Birmingham, Jon Deeks, die is betrokken bij het selecteren van tests in de Nationale Gezondheidszorg (NHS), klaagde in The Guardian dat de regering gedurende deze pandemie helaas al vaker inderhaast tests kocht op basis van de verhalen van de verkopers. Die bleken dan later na proefnemingen van de NHS niet geschikt voor gebruik.

Groot-Brittannië is in Europa het zwaarst getroffen door het virus. Tot nu toe raakten meer dan 306.000 mensen besmet en vielen meer dan 46.000 doden als gevolg van de ziekte Covid-19.

