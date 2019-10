Middel tegen artritis houdt tbc in bedwang mvdb

23 oktober 2019

12u53

Bron: Belga 1 Medisch Een team van Belgische en Braziliaanse onderzoekers heeft ontdekt dat een geneesmiddel tegen artritis de vermenigvuldiging van tuberculose (tbc) afremt. Dat meldt de KU Leuven. Er is wel nog verder onderzoek nodig, want er werd enkel getest in een laboratorium.

De verspreiding van tuberculose in het lichaam begint in de bloedstamcellen. De internationale studie bracht aan het licht dat tbc-bacillen bloedstamcellen van het beenmerg infecteren en kapen om ze om te vormen tot ideale gastheercellen. Het medicijn Tocilizumab tegen artritis kan dat proces stoppen, zo stelden de onderzoekers verrassend genoeg vast.



"Tests doen in het labo is natuurlijk niet hetzelfde als patiënten behandelen. We hebben het hier voor alle duidelijkheid over de resultaten van fundamenteel onderzoek. Verder onderzoek en meer tests zullen nodig zijn om het potentieel van onze bevindingen verder in kaart te brengen", zegt Johan Van Weyenbergh van het Rega Instituut van de KU Leuven. Hij denkt bijvoorbeeld aan mensen die uitbehandeld zijn.



Ongeveer een kwart van de wereldbevolking is drager van de bacil van Koch, de bacterie die tuberculose (tbc) kan veroorzaken. De meeste mensen die besmet zijn, hebben 'latente' tuberculose: ze worden niet ziek. Die latente tbc kan wel 'actieve' tuberculose worden, als het immuunsysteem verzwakt, bijvoorbeeld bij ouderen of hiv-patiënten. Wereldwijd eist tbc jaarlijks meer dan anderhalf miljoen slachtoffers.

LEES OOK: “Middel tegen Alzheimer binnen half jaar op de markt”