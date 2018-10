Microplastics vind je overal, zelfs in menselijke uitwerpselen AW

23 oktober 2018

12u49

Bron: AAS 0 Medisch De komende zestig seconden zullen mensen wereldwijd één miljoen plastic flessen en twee miljoen plastic zakjes kopen. En tegen 2019 werd er voldoende bubbelfolie geproduceerd om Ecuador tien keer in te pakken. Bovendien toont een nieuwe studie aan dat plastic zelfs in onze darmen terug te vinden is.

Plastic is overal aanwezig. Het duurt dan ook zo’n 1.000 jaar voordat de stof afbreekt. Intussen valt de stof wel uiteen in minuscule stukjes die bekend staan als microplastics. En die microplastics zitten in de vis die we eten, in leidingwater, zelfs in keukenzout. Ook in de menselijke darm zitten microplastics.



Onderzoekers aan de universiteit van Wenen gingen in menselijke uitwerpselen op zoek naar de kleine plastic deeltjes. Ze verzamelden uitwerpselen van de inwoners van acht verschillende landen: Finland, Italië, Japan, Nederland, Polen, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk. “De resultaten waren verbluffend”, aldus Philipp Schwabl, gastro-enteroloog aan de universiteit van Wenen.

Viseters versus niet-viseters

Al vermoedden onderzoekers al langer dat de kleine plastic deeltjes –die enkele micrometers groot zijn- uiteindelijk in het menselijk darmkanaal belanden, ze verwachtten niet dat het er zoveel zouden zijn. Zo zou een persoon die regelmatig schaaldieren eet tot 11.000 plastic stukjes per jaar consumeren. Bovendien bleek er niemand te ontkomen aan de kleine deeltjes plastic, in alle uitwerpselen werden microplastics teruggevonden.



De nieuwe studie waarschuwt dan ook nogmaals voor het gevaar van microplastics in onze oceanen. “Maar ook via andere wegen dringen de microplastics ons lichaam binnen”, voegen de onderzoekers er nog aan toe. Twee van de acht deelnemers aten bijvoorbeeld geen vis. “Het is zeer waarschijnlijk dat voedsel verontreinigd wordt tijdens de verschillende stappen van voedselverwerking. Een gevolg van het verpakken van ons eten”, duiden de onderzoekers.

Gezondheidsrisico

Of microplastics een gezondheidsrisico voor de mens vormen, is grotendeels onbekend. Men onderzocht al wel de schade die ze aan vissen en andere dieren toebrengen. Die studies suggereren dat microplastics de bloedbaan kunnen binnendringen en zo de lever kunnen bereiken. Bij de mens kunnen microplastics de darmen beïnvloeden en de manier waarop het lichaam voedingsstoffen absorbeert.

De onderzoekers plannen nu verdere studies om de effecten van microplastics op de menselijke gezondheid te onderzoeken.