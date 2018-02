Met nieuw AI-algoritme voorspelt Google je kans op hartziektes door je oog te scannen Joeri Vlemings

20 februari 2018

15u30

Bron: The Verge 0 Medisch Hoe groot je risico op hartproblemen is, kan een nieuw AI-algoritme van Google voorspellen aan de hand van scans van de achterkant van je oog. Specialisten zouden zo sneller de kans op hart- en vaatziekten kunnen analyseren, omdat ze geen bloed meer moeten afnemen.

De door Google en dochterbedrijf Verily ontwikkelde software kan uit oogscans allerlei gegevens afleiden, zoals je leeftijd, je bloeddruk en of je al dan niet rookt. Dankzij machinaal leren kan de kans op cardiovasculaire aandoeningen, zoals een hartaanval, worden berekend met grofweg dezelfde nauwkeurigheid van de bestaande methodes. Maar wel veel sneller.

De beschrijving van de nieuwe methode werd vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Nature Biomedical Engineering. Voorlopig kan deze techniek gebaseerd op artificiële intelligentie (AI) nog niet toegepast worden in ziekenhuizen. Daarvoor moeten er eerst nog grondige tests uitgevoerd worden.

Om het algoritme te trainen, gebruikten de wetenschappers van Google en Verily automatisch leren voor de analyse van de medische datasets van bijna 300.000 patiënten. Neurale netwerken zoeken vervolgens naar patronen om verbanden te leren leggen tussen veelzeggende tekens in de oogscans en risicofactoren voor hart- en vaatziektes.

Het lijkt bizar om de gezondheid van je hart na te gaan aan de hand van je ogen, maar dit is wel degelijk gestoeld op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. De achterste binnenwand van het oog zit boordevol bloedvaten die de algemene gezondheid van het lichaam weerspiegelen. Door ze met camera en microscoop te bestuderen, kunnen artsen bloeddruk en leeftijd van iemand afleiden, en of de persoon al dan niet rookt. Allemaal belangrijke factoren die het risico op cardiovasculaire aandoeningen mee bepalen.

Voorbeeld. Aan de hand van beelden van het netvlies van twee patiënten - van wie de ene binnen de vijf jaar hartproblemen ontwikkelde, de andere niet - voorspelde het bewuste algoritme van Google in 7 van de 10 gevallen wie welke patiënt was. Dat is maar twee procent slechter dan de gebruikelijke SCORE-methode, die een bloedtest vereist. Verdere verfijning is dus zeker noodzakelijk, maar de AI-techniek is volgens experts veelbelovend.

Kunstmatige intelligentie zou in de verre toekomst nieuwe medische inzichten kunnen verschaffen. Zelfs het idee van een AI-arts die diagnoses stelt zonder menselijke tussenkomst, is helemaal niet denkbeeldig. Al zal dat heel waarschijnlijk nog wel enkele tientallen jaren duren.