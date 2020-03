viruprotect Gesponsorde inhoud Met deze tips bescherm je jezelf én anderen tegen het coronavirus Advertorial van ViruProtect

03 maart 2020

Het is een feit: het coronavirus is ook in ons land neergestreken. Belangrijk is te weten wat je kan doen om jezelf en anderen te beschermen tegen het virus. Deze vier tips zijn alvast een goed begin.

Het coronavirus wint de laatste weken flink aan terrein. Het is een nog relatief nieuw virus, maar wat wel al duidelijk is, is dat het virus zich, net zoals de griep, onder andere via minuscule vochtdeeltjes in de lucht verspreidt. Wanneer een drager van het virus hoest of niest, lanceert hij of zij een wolk van besmette druppeltjes. Als je daar een deel van inademt of op een andere manier binnenkrijgt, kan je besmet raken.

Tikkeltje strenger

Om te voorkomen dat je ziek wordt, moet je grotendeels hetzelfde doen als wanneer je omringd zou zijn door collega’s of familieleden met een gewone griep. Alleen een tikkeltje strenger. Paniek is niet nodig en daardoor kunnen sommige voorzorgen overroepen lijken, maar ze zijn er ook om oudere of verzwakte mensen in je omgeving te beschermen. Want hoewel gezonde mensen in eerste instantie weinig merken van een besmetting met het coronavirus en het eerder ervaren als een griepje kunnen mensen met een verlaagde weerstand er ernstig ziek door worden. En helaas bestaat er nog geen medicatie of vaccinatie.

Vier slimme voorzorgsmaatregelen

Pas deze tips toe om de kans te verkleinen dat jij of iemand uit je omgeving ziek wordt.

1) Het allerbelangrijkste: goede handhygiëne

Het is haast hallucinant om te merken hoe vaak je (onbewust) aan je neus, mond, ogen of gezicht komt. Op die manier kan je makkelijk ziekteverwekkers binnenkrijgen of verspreiden. Gelukkig kan je de ziekteverwekkers op je handen uitschakelen door ze grondig en regelmatig te wassen, nog vaker dan je nu al doet. Bijvoorbeeld na een ritje op het openbaar vervoer en zeker na het hoesten, niezen of snuiten van je neus. Doe het niet snel-snel, maar was ze minstens veertig seconden – en liefst 60 seconden – en gebruik daarbij genoeg zeep. Vergeet niet tussen je vingers te wrijven en neem ook je polsen en de bovenkant van je handen mee. Spoel je handen daarna overvloedig onder stromend water en droog ze af met een papiertje of vers gewassen handdoek. Een ontsmettende handgel is nuttig wanneer er geen water in de buurt is.

Let er ook op dat je niet te vaak met je handen aan je neus of mond zit. In enkele bedrijven worden nu geen handen meer geschud. Dat klinkt absurd, maar is niet zo’n gekke maatregel als je bedenkt hoe gemakkelijk ziektekiemen via de handen worden doorgegeven.

2) Hoest- en niesetiquette

Het is belangrijk dat je je neus en mond bedekt als je hoest of niest. Dat doe je best met een papieren zakdoekje dat je daarna meteen weggooit in een (afgesloten) vuilnisbak. Moet je plots niezen? Maak er dan een gewoonte van om dit in de plooi van je elleboog te doen. Daar kunnen die minuscule vochtdruppeltjes geen kant op.

3) Vermijd nauw contact met zieke mensen

Omdat het coronavirus zo gemakkelijk van de ene naar de andere persoon reist, houdt het risico’s in om nauw contact te hebben met zieke mensen. Als je op straat iemand voorbijwandelt die besmet is, is de kans nog altijd bijzonder klein dat je daardoor het coronavirus krijgt. Momenteel hoef je je dus niet thuis op te sluiten. Maar als het virus massaal uitbreekt in ons land, kan het slim zijn om plekken te vermijden waar veel mensen langere tijd in een afgesloten ruimte bij elkaar zijn, zoals het openbaar vervoer, de cinema of een concertzaal. In dat geval zal het vooral belangrijk zijn om de officiële adviezen van de overheid te volgen.

4) Blijf thuis als je ziek bent

Het klinkt vanzelfsprekend, maar veel mensen hebben het er moeilijk mee. In onze prestatiegerichte maatschappij krijgen we het gevoel dat we constant moeten doorwerken. Jammer, want die houding kan funest zijn voor onze gezondheid. Ga dus niet naar het werk of naar school als je je grieperig voelt of koorts hebt. Uit liefde voor jezelf én voor je medemens.

Extra middelen om te beschermen?

Zoals eerder gezegd: in principe kan het afweersysteem van gezonde mensen de meeste respiratoire virussen perfect de baas. In bepaalde gevallen is het toch een goed idee om je extra te beschermen. Door een medisch hulpmiddel als ViruProtect te gebruiken vanaf de eerste tekenen van een verkoudheid of als iemand in je omgeving verkouden is, kan je jezelf alvast extra beschermen tegen verkoudheidsvirussen. In 2018 werd ViruProtect tegen meerdere virussen getest – onder andere het humaan coronavirus – en daaruit bleek dat ViruProtect het virus tot 99,9% deactiveert. Deze studie vond plaats in 2018, de nieuwste variant van het coronavirus (Covid19) werd dus niet getest.

ViruProtect is een keelspray werkzaam in de mond- en keelholte waar verkoudheidsvirussen aanwezig zijn en zich vermenigvuldigen. Het heeft een 3-voudige werking tegen virussen: het omsluit de virussen, het deactiveert de vermenigvuldiging ervan en vormt een beschermende laag in de neuskeelholte.

Lees meer over ViruProtect op www.viruprotect.be .