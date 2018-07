Mensen vroegen aan Kayla (30): "Ben je zwanger?" Er bleek iets totaal anders aan de hand HR

03 juli 2018

14u04

Bron: Newsweek, The Washington Post 159 Medisch Kayla Rahn (30) had al een tijdje last van buikpijn. Kortademigheid, ook. Geleidelijk aan kwamen er kilootjes bij. "Stop met frisdrank drinken", vertelden dokters haar. Maar het hielp niet. Toen mensen haar kwamen vragen of ze zwanger was, ging ze naar het ziekenhuis. Er bleek iets totaal anders aan de hand.

Het was in september 2017 dat ze voor het eerst voelde dat er 'iets' was. "Ik had last van buikpijn en kon moeilijk ademen", vertelt Kayla. Ze bezocht een aantal dokters, die haar allen vertelden dat ze haar eetgewoonten moest aanpassen. "Ik was net overgestapt van een drukke baan naar een rustige kantoorjob. Ik dacht dat de kilo's er daarom bij kwamen. Ik probeerde om af te vallen, maar dat lukte niet." Er bleef gewicht bijkomen. Het leidde tot de meest gênante situaties. "Ben je zwanger?" vroegen mensen. "Ik probeerde het telkens weg te lachen, maar het was wel keer op keer een klap voor mijn zelfvertrouwen." Sommigen dachten dan ook dat er een tweeling zat aan te komen.

Haar gewicht bleef toenemen, de buikpijn ging niet weg, en het werd moeilijker om te bewegen. Zelfs haar kleren pasten niet meer. Omdat er geen oplossing kwam, nam Kayla's moeder het initiatief om naar spoedgevallen te gaan. Daar vertelden de artsen haar na een radiologisch onderzoek dat ze iets ontdekt hadden in haar onderbuik, dat verwijderd moest worden. "Ze wisten niet zeker wat het was, maar ze dachten wel dat het goedaardig was." Kayla moest de volgende dag meteen onder het mes.

(Lees hieronder verder)

Pas toen ze op intensive care van de operatie aan het bekomen was, kreeg ze te horen wat er écht aan de hand was. Het bleek te gaan om een eierstokcyste - een met vocht gevulde holte. Maar dan wel een van meer dan 20 kilo. Een gynaecoloog van het Jackson Hospital verklaarde dat het een van de grootste was die hij ooit zag. Cysten op de eierstok komen regelmatig voor bij vrouwen, maar zijn meestal ongevaarlijk. Ze komen en gaan zonder problemen te veroorzaken.

Bij Kayla was het toch niet helemaal ongevaarlijk. Omdat de cyste zò groot was, ging die druk veroorzaken op andere organen. Daarom werd ze na de operatie nog op intensive care gehouden, tot haar andere organen zachtjes weer 'op hun plaats' terechtkwamen. Sindsdien gaat het gelukkig goed met haar. De operatie vond plaats op 26 mei. Intussen weegt Kayla 34 kilo minder, en heeft ze weer een pak meer zelfvertrouwen.