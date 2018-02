Mensen met acne lijden vaker aan depressies Jolien Meremans

10 februari 2018

15u56

Bron: nypost 0

Uit nieuw onderzoek van de British Journal of Dermatology blijkt dat mensen met acne een hoger risico lopen op een depressie. Vooral vrouwen zouden gevoelig zijn voor de ziekte. Waarom een depressie zich beter ontpopt bij mensen met acne blijft nog onduidelijk.

Mensen met acne hebben meer kans op een depressie, dat blijkt uit een nieuw onderzoek van een Brits wetenschappelijk tijdschrift. De depressie breekt meestal uit binnen de eerste vijf jaar na de diagnose. Vooral vrouwen hebben het tijdens die periode moeilijk.

Onderzoekers van de British Journal of Dermatology keken naar een database van 134.427 mannen en vrouwen met acne en 1.731.608 mensen zonder acne in de loop van een periode van 15 jaar. Het onderzoek stootte op een aantal duizelingwekkende resultaten. Bijna één op de vijf (18,5 procent) van de deelnemers met acne ontwikkelde een depressie. Sterker nog, vooral vrouwen krijgen te maken met een depressie als gevolg van acne. Het gaat dan vooral om niet-rokers met een hogere sociaal-economische status. Die vrouwen waren ook minder geneigd om alcohol te gebruiken of te zwaar te zijn.

De bevindingen suggereerden dat het grootste risico op een depressie plaatsvindt tijdens de eerste vijf jaar na de diagnose. Iemand met acne heeft dan een 63 procent hoger risico op een depressie dan iemand zonder acne.

De reden waarom acne depressies kan veroorzaken is nog onduidelijk. Volgens de eerste onderzoeken ligt de hoofdoorzaak bij het pestgedrag van jongeren

Maar liefst 60 miljoen Amerikanen in de VS lijden aan acne, van wie 20 procent volwassenen. 25% van de patiënten zal in de toekomst permanente littekens vertonen. .

Het behandelen van de huidconditie is niet goedkoop. Actuele, vrij verkrijgbare dagelijkse reinigingsmiddelen, toners en medicinale lotion zonder recept kunnen tussen de 25 euro en 60 euro per maand kosten. Antibiotica met recept, crèmes en zalven voor hormoontherapie kunnen variëren van 35 euro tot 160 euro per maand.