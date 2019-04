Menopauze heeft zelfs invloed op dementie Ingrid De Vos

04 april 2019

16u37 0 Medisch “Ik zou elke patiënte die hier op consultatie komt 4 uur les moeten geven over de menopauze”, zegt professor Herman Depypere, expert op het gebied van menopauze die verbonden is aan zowel het UZ Gent als de Universiteit Gent. Daarom heeft de prof een boek geschreven waarin hij in mensentaal uitlegt wat er vanaf de leeftijd van 51-52 jaar gebeurt met het vrouwelijk lichaam.

“Bij menopauze denken we aan opvliegers, maar door het wegvallen van een van de belangrijkste hormonen verandert de algemene werking van het lichaam. We zien zelfs meer dementie bij vrouwen die vroeg in menopauze zijn gegaan. Ook het risico aan hart- een vaatlijden verhoogt. De natuur heeft ons lichaam hier niet op voorzien, 150 jaar geleden was de gemiddelde levensverwachting nog 46 jaar. Maar er is wel wat aan te doen. Hormoonbehandelig kan de kans op sterven aan hart-­ en vaatlijden met pakweg 30 procent verminderen. Er zijn zelfs al hormonale behandelingen die de kans op borstkanker verlagen.”

‘Menopauze: alle vragen beantwoord’ is verschenen bij Borgerhoff&Lamberigts en kost 29,99 euro.