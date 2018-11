Meningokokken in opmars in Nederland: ook bij ons ongerustheid Daimy Van den Eede Greet Wouters

04 november 2018

19u33

Bron: VTM NIEUWS 0 Medisch Veel ouders zijn ongerust over de zogenaamde Meningokok type W, een bacterie die hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kan veroorzaken. In Nederland is de bacterie aan een opmars bezig, daar zijn al achttien kinderen gestorven. Om meer slachtoffers te voorkomen, wordt er volop gevaccineerd. Bij ons is dat volgens de Hoge Gezondheidsraad (nog) niet nodig.

Kinderartsen hebben tegenwoordig extra aandacht voor de symptomen van meningokokken type W. Die was altijd zeldzaam bij ons, maar is nu al een tijdje aan een serieuze opmars bezig in Nederland.

“De beginsymptonen zijn hoge koorts en misselijkheid”, legt diensthoofd kindergeneeskunde van het GZA Frederic De Meulder uit. “In een verder stadium zijn er ook bloedsplinters op de huid en kan men zelfs een hersenvliesontsteking krijgen.”

Zieke kinderen kunnen op een dag snel achteruit gaan, in Nederland stierven er dit jaar al achttien. Daarom hebben ze daar de vaccinatie aangepast. Dat maakt ouders ook bij ons ongerust. Maar volgens de Hoge Gezondheidsraad is dat niet nodig, want voorlopig zijn er in ons land niet massaal meer infecties. In de eerste helft van dit jaar raakten zeven mensen besmet, in heel vorig jaar vier.