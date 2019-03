Melktanden van uw kinderen bewaren kan later hun levens redden NLA

30 maart 2019

15u57

Bron: Mirror 0 Medisch Als kinderen hun melktanden verliezen, leggen ze die meestal onder hun hoofdkussen om een euro van de tandenfee in de plaats te krijgen. Uit een recent Amerikaans onderzoek is echter gebleken dat melktanden stamcellen bevatten, die voor verschillende medische procedures kunnen worden gebruikt. De onderzoekers raden ouders aan om de melktanden van hun kinderen te bewaren, omdat die later hun levens zouden kunnen redden.

Tot hiertoe haalden wetenschappers de stamcellen hoofdzakelijk uit beenmerg, dat zich aan het binnenste van de beenderen bevindt en vaak moeilijk te bereiken is. Nu blijkt dat melktanden ook vol beenmerg zitten, is de toegang tot beenmerg al een stuk gemakkelijker.

Stamcellen zijn cellen die nog onvolgroeid zijn en dus eender welke cel in het lichaam kunnen worden. Daardoor kunnen wetenschappers de functie van de stamcellen in het lichaam zelf bepalen, wat bijvoorbeeld in de behandeling van kanker goed werkt.

Melktanden bewaren

De stamcellen kunnen enkel gebruikt worden als de wetenschappers nog altijd toegang hebben tot de melktanden. Daarom raden ze ouders aan om de melktanden van hun kinderen te bewaren. Die kunnen later altijd van pas komen.