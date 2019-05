Meisje (7) gevierd door hulpdiensten omdat ze leven van haar vader redt HR

Bron: Sapeurs Pompiers, 20minutes 3 Medisch Een meisje van 7 jaar is in de bloemetjes gezet voor haar heldendaad. Toen haar vader het bewustzijn verloor, bleef Camille M. (7) kalm, belde de hulpdiensten en legde hen ook meteen uit welke medische behandeling hij volgde. “Hierdoor redde ze zijn leven.”

Het meisje uit de buurt van het Franse Toulouse is vandaag tijdens een congres in de bloemetjes gezet door hulpdiensten uit de regio Haute-Garonne. Zij kregen vorige week een oproep van Camille, nadat haar vader het bewustzijn had verloren. Het nummer ‘18', waarmee je in Frankrijk naar de brandweer belt, had ze al sinds haar 3 jaar onthouden omdat op dat nummer ook een bekende televisiezender met kinderprogramma’s geprogrammeerd was.

“Doordat ze niet alleen kalm bleef en ons belde, maar ook nog eens meteen uitlegde welke medische behandeling haar vader volgde, heeft ze zijn leven gered”, melden de hulpdiensten. Het meisje kreeg een knuffeldier mee naar huis, in een mini-versie van de mascotte van de hulpdiensten.