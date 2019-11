Meisje (13) loopt brandwonden op nadat smartphone in bad valt HR

19 november 2019

14u28

Bron: Journal of Medical Case Reports 3 Medisch Een Nederlands meisje van 13 jaar heeft brandwonden op haar hand en buik opgelopen nadat ze haar smartphone in bad liet vallen. Die was op dat moment verbonden met een stopcontact om op te laden. Gelukkig was de moeder van het meisje in de buurt.

Het verhaal verscheen in het medische tijdschrift ‘Journal of Medical Case Reports’. Toen de tiener onder stroom kwam te staan, schreeuwde ze het uit van de pijn. Daarop snelde haar moeder naar de badkamer. Ze trok de oplader uit het stopcontact en haalde haar dochter uit bad. Volgens de moeder was de tiener even bewusteloos en had ze last van spiersamentrekkingen.

Hulpdiensten brachten de tiener naar het ziekenhuis. Daar bleek dat ze zware brandwonden opliep aan haar hand en buik. Ze moest er twee dagen blijven. Het wondje op haar hand genas binnen een week na gebruik van een crème, maar de wonde op haar buik was na drie weken nog steeds niet genezen. Er kwam een operatie aan te pas om de wonde te dichten.

Na het ongeval had het meisje last van geheugenverlies. Ze herinnerde zich niet exact hoe het was gebeurd. Vermoedelijk werd ze geëlektrocuteerd door de smartphone, die via de laadkabel verbonden was met het stopcontact. De auteurs van het artikel waarschuwen voor het gevaar van elektrische toestellen in de buurt van water, dat volgens hen sterk wordt onderschat.

Wanneer het ongeval gebeurde, is niet bekend. Alleszins mag het meisje blij zijn dat ze het nog kan navertellen. Nog maar een maand geleden kwam in Dinant een moeder van vier kinderen om het leven nadat haar smartphone in bad viel. Ook die was toen verbonden met een stopcontact.