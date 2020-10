Meest toonaangevende medische tijdschrift ter wereld haalt uit naar coronabeleid Trump: “Politieke leiders zijn gevaarlijk incompetent” LH

08 oktober 2020

11u28

Bron: The New York Times 0 Medisch Alle redacteuren van The New England Journal of Medicine, ‘s werelds meest toonaangevende medische tijdschrift, hebben in een uitzonderlijk vernietigend opiniestuk uitgehaald naar de regering-Trump en zijn aanpak van de coronacrisis. “Onze politieke leiders hebben aangetoond dat ze gevaarlijk incompetent zijn”, schrijven ze onder andere.

Opvallend: in haar 208-jarige geschiedenis is het vakblad altijd onpartijdig gebleven. Tot nu dus. In het redactioneel commentaar dat ondertekend werd door alle 34 redacteurs en woensdag gepubliceerd werd, staat te lezen dat de Trump-regering zo slecht heeft gereageerd op de pandemie dat de crisis “een tragedie” werd. Nog volgens de auteurs heeft de politieke leiding van het land in alle opzichten de bevolking in de steek gelaten, wat in schril contrast staat met de reacties van de leiders van andere landen.

In de Verenigde Staten werd er te weinig getest, vooral in het begin. Er was te weinig beschermende uitrusting en er was een gebrek aan leiding over belangrijke coronamaatregelen zoals het dragen van maskers, sociale afstand houden, quarantaine en isolatie. Volgens het tijdschrift waren er zelfs pogingen om overheidsinstanties zoals de Food and Drug Administration, de National Institutes of Health en de Centers for Disease Control and Prevention te politiseren en te ondermijnen.

In plaats van te vertrouwen op expertise, heeft de regering zich gewend tot niet-geïnformeerde ‘opinieleiders’ en charlatans die de waarheid verdoezelen en de publicatie van regelrechte leugens vergemakkelijken

Dat wanbeleid resulteerde in de Verenigde Staten in tienduizenden “overtollige” sterfgevallen, zowel direct als indirect veroorzaakt door de pandemie, grote economische schade en een verdere toename van de sociale ongelijkheid. Dat laatste zou zijn oorzaak kennen in het feit dat het virus de achtergestelde gemeenschappen in het land het hardst treft.

Het artikel hekelt ook nog de afwijzing van wetenschappelijke kennis door Trump en zijn regering. “In plaats van te vertrouwen op expertise, heeft de regering zich gewend tot niet-geïnformeerde ‘opinieleiders’ en charlatans die de waarheid verdoezelen en de publicatie van regelrechte leugens vergemakkelijken”, klinkt het vernietigend.

Als het gaat om de reactie op de grootste volksgezondheidscrisis van onze tijd, hebben onze huidige politieke leiders aangetoond dat ze gevaarlijk incompetent zijn

Tot slot vragen de auteurs onomwonden een beleidsverandering. “Als het gaat om de reactie op de grootste volksgezondheidscrisis van onze tijd, hebben onze huidige politieke leiders aangetoond dat ze gevaarlijk incompetent zijn. We moeten hen niet helpen de dood van duizenden Amerikanen mogelijk maken door ze hun job te laten uitoefenen.”

Elke week verontwaardiging

Hoofdredacteur Eric Rubin meldt dat het vernietigende artikel slechts het vierde in de geschiedenis van het tijdschrift is dat door alle redacteuren werd ondertekend. Volgens de New York Times komt het opiniestuk in feite neer op een stemadvies voor Democraat Joe Biden. “Het moet duidelijk zijn dat we geen politieke organisatie zijn”, aldus Rubin. “Maar er is vrijwel elke week tijdens onze redactievergadering nieuwe verontwaardiging.”

The New England Journal of Medicine volgt daarmee het voorbeeld van het populairwetenschappelijke tijdschrift Scientific American dat zich vorige maand voor het eerst in zijn bestaan uitsprak voor een presidentskandidaat. Het tijdschrift, waarin onder meer Albert Einstein ooit publiceerde, schaarde zich in zijn oktoberuitgave wel duidelijk achter de Democraat Joe Biden. “We zouden ons graag afzijdig houden van politiek, maar deze president is zo anti-wetenschap dat we het niet kunnen negeren”, zei hoofdredacteur Laura Helmuth daarover.

