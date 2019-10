Meer studenten mogen beginnen aan geneeskunde: “Franse Gemeenschap leeft federale quota niet na” IB

04 oktober 2019

05u09

Bron: Belga 0 Medisch Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zal zich niet langer houden aan de federale quota die bepalen hoeveel artsen er elk jaar mogen bijkomen in Vlaanderen en Wallonië. "Als Vlaamse Gemeenschap zijn wij de enigen die die naleven, terwijl de Franse Gemeenschap elk jaar mooie woorden gebruikt maar uiteindelijk een middelvinger opsteekt", zegt Weyts vandaag in De Tijd.

De quota zijn al jaren een communautaire twistappel omdat ze aan Franstalige kant jaar na jaar worden overschreden. In 2017 voerde de Franse Gemeenschap in navolging van Vlaanderen een vorm van toelatingsexamen in, maar nog altijd worden meer studenten tot de opleiding toegelaten dan aan het werk kunnen. Volgens de Franstaligen is dat nodig om het tekort aan huisartsen weg te werken.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dreigde die studenten geen Riziv-nummer toe te kennen dat ze nodig hebben om het beroep uit te uitoefenen, maar onder druk van de Franstalige partijen deed ze dat voor de verkiezingen uiteindelijk toch.

“Slechte leerlingen beloond, goede gestraft”

"Men maakt er in dit systeem een sport van de slechte leerlingen te belonen en de goede te bestraffen", zegt Weyts daarover. "In dat spel spelen wij niet meer mee. We gaan niet telkens onze wang draaien en zeggen: klop nog een keer. Als men aan de overzijde de federale loyauteit opblaast, zie ik niet waarom wij loyaal moeten blijven.”