Meer patiënten en dus meer uren te kloppen: Vlaamse huisarts werkt harder dan Waalse collega FT

14u09

Bron: De Standaard 0 ANP XTRA Deze huisarts schrijft een patiënt een doktersbriefje voor.

De Vlaamse huisarts werkt harder dan zijn Waalse collega. Volgens cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft een dokter bij ons gemiddeld 915 patiënten, zijn collega in het zuiden van ons land 812. Niet alleen het aantal patiënten is trouwens ongelijk verdeeld, ook het aantal huisartsen. Zo heeft Wallonië er in verhouding meer. "En dus moeten Vlaamse dokters zich gemiddeld over honderd patiënten extra buigen. Ze kloppen dus ook meer uren", zegt N-VA-kamerlid Yoleen Van Camp in De Standaard. Zij vroeg de cijfers bij de minister op. “De situatie werkt ook medische overconsumptie in de hand. Waalse huisartsen zullen bijvoorbeeld sneller onnodige onderzoeken doen.” Dat er pas sinds dit jaar een toelatingsproef geneeskunde wordt georganiseerd aan de universiteiten in Wallonië, verklaart waarom er in de zuidelijke helft van het land meer huisartsen zijn. Bij ons is de proef al sinds 1998 verplicht.