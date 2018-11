Meer kinderen met down geboren ondanks NIPT-test kv

06 november 2018

05u31

Bron: Belga 10 Medisch Er zijn vorig jaar weer wat meer kinderen met het downsyndroom geboren. De verwachting dat de terugbetaling van de NIPT-test - dat de chromosoomafwijking detecteert - tot "eliminatie" zou leiden, blijkt dus onterecht, schrijft De Standaard vandaag.

Er zijn vorig jaar 42 kinderen met het downsyndroom geboren in Vlaanderen. Dat zijn er elf meer dan in 2016. Nochtans is het totale aantal geboortes gedaald, tot 63.838. De cijfers komen uit het jongste evaluatierapport van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), dat alle geboortes in Vlaanderen in kaart brengt.

In 2017 besloot federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om de NIPT-test bijna helemaal terug te betalen aan iedere zwangere vrouw die hem wilde laten uitvoeren. Het betreft een niet-invasieve screeningtest, via een bloedprik bij de moeder. Er werd verwacht - en door sommigen gevreesd - dat de terugbetaling tot een regelrechte eliminatie van kinderen met down zou leiden.



Volgens professor gynaecologie Roland Devlieger van de KU Leuven is er zeker geen dramatisch effect vast te stellen. Hij wijst erop dat de NIPT-test niet honderd procent waterdicht is. Bovendien zijn er altijd koppels die sowieso geen zwangerschapsafbreking willen.

