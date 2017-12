Meer en betere zorggarantie voor personen met een handicap in opvangplaatsen sam

15u44

Bron: belga 0 BELGA Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen . Medisch De Vlaamse regering heeft een besluit goedgekeurd dat een einde maakt aan de onzekerheid voor personen met een handicap die tot eind 2016 gebruikmaakten van een bepaalde woon- en dagondersteuning in een opvangcentrum. Indien nodig, kunnen ze daar 7 dagen op 7 terecht en krijgen ze zo volledige zorggarantie, laat het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen weten.

Personen met een handicap en hun ouders waren ongerust omdat ze in de overgang naar de persoonsvolgende financiering dreigden "gestraft" te worden voor hun keuze om niet echt zeven dagen op zeven naar de opvang te gaan zolang het niet echt nodig was.

Vele ouders nemen hun kind bijvoorbeeld tijdens het weekend wel mee naar huis en maken slechts 5/7 gebruik van een wooneenheid. Op het moment dat de overstap naar 7/7 wel noodzakelijk wordt, zouden ze moeten wachten op de terbeschikkingstelling van een hoger budget. Die vrees is nu ongegrond.

Extra ondersteuning

Ondertussen wordt ook werk gemaakt van een maatregel die personen met een handicap zal toelaten om bovenop hun persoonsvolgend budget bijkomend op meer regelmatige basis, bijvoorbeeld enkele weekends per jaar of gedurende een vakantieperiode, extra dagondersteuning en verblijf te gebruiken.

Vanaf 2018 zal de volledige zorggarantie worden gewaarborgd dankzij een nieuwe automatische toekenningsprocedure 7/7 voor voormalige 'zorg in natura'-gebruikers die vroeger enkel in weekend- en vakantieperiodes nog thuis opgevangen werden en voor wie deze informele en vrijwillige opvang op een bepaald moment niet meer haalbaar of wenselijk is. Ze kunnen een herziening naar een persoonsvolgend budget voor 7/7-ondersteuning aanvragen en kunnen onmiddellijk 7/7 in de opvangplaats verblijven.