Meedoen aan klinische proeven? Zo gaat het in z’n werk!

00u00 0 Getty images Medisch Denk jij er serieus over na om je als proefpersoon op te geven? Dan is het nuttig te weten hoe je daaraan begint, of je er geschikt voor bent en wat je te wachten staat. Wij vroegen prof. dr. Jan de Hoon van het Centrum Klinische Farmacologie van UZ Leuven hoe die medische studies concreet in hun werk gaan.

Het keuringsonderzoek

‘Gezonde vrijwilligers kunnen zich registreren via de universitaire ziekenhuizen van Leuven, Gent, Brussel of Antwerpen. Ze worden gevraagd om een aantal algemene vragen over hun gezondheid te beantwoorden: wat is hun leeftijd, hun gewicht, hun lengte, zijn ze roker of niet roker…? Ze zullen als tweede stap uitgenodigd worden voor een keuringsonderzoek. Dit is een vooronderzoek waarbij ze alle uitleg krijgen over de studie waaraan ze zullen deelnemen, en ze de kans krijgen om meer uitleg te vragen. Ze ondertekenen een toestemmingsformulier: dat is een akkoord voor het vooronderzoek, maar houdt verder geen enkele verplichting in. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij de gezondheidstoestand uitvoerig besproken wordt (welke vroegere ziektes heb je gehad, welke geneesmiddelen heb je ooit genomen of neem je nog…), de bloeddruk gemeten wordt, bloed wordt afgenomen… Die check-up vindt plaats een drie- tot viertal weken voordat de studie van start gaat.’

Meer mannen dan vrouwen

‘Tussen twee studies in moet er minstens een maand zitten. Omdat de criteria per studie verschillen – een middel tegen obesitas vereist een ander soort proefpersoon dan een rookstopmiddel, bijvoorbeeld – wordt de check-up voor elke nieuwe studie herhaald. De minimumleeftijd om deel te nemen aan medische studies ligt op 18 jaar, en zowel mannen als vrouwen mogen zich als proefpersoon opgeven. Toch is de gemiddelde proefpersoon een man tot 50 jaar. Omdat er nog te weinig informatie beschikbaar is over de risico’s die vrouwen in de vruchtbare leeftijd kunnen lopen bij het testen van nieuwe stoffen, vormen mannen nog altijd de meerderheid van de proefpersonen. Dat ligt anders bij het testen van preventieve vaccins: daar is er wel sprake van een mix van mannen en vrouwen. Veiligheid is het allerbelangrijkste criterium bij medische studies. Er wordt in elke fase een maximum aan voorzorgen genomen en alle resultaten worden voortdurend grondig nagekeken en opgevolgd. Het is dan ook in niemands belang om onnodige risico’s te nemen. Vandaar dat er wereldwijd de voorbije 50 jaar bij medische studies maar twaalf doden gevallen zijn, waarvan in maar vijf gevallen de doodsoorzaak mogelijk te wijten was aan de klinische proef. Dat zijn er natuurlijk vijf te veel, maar we hebben het hier over een incidentie van 1 op 500.000 deelnemers of dus een risicopercentage van bijna 0%.’

Wil jij je ook opgeven als medische proefpersoon?

