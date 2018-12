Medische rariteit: patiënt hoest enorme bloedklonter op met exacte vorm van luchtpijptakken jv

Bron: Washington Post 4 Medisch Een 36-jarige hartpatiënt op intensieve zorgen heeft een uiterst zeldzame bloedklonter opgehoest. Professoren van de University of California konden hun ogen niet geloven omdat het gestolde bloed de exacte vorm had aangenomen van de rechter bronchiale boom van de patiënt. Het opmerkelijke verhaal staat in The New England Journal of Medicine, dat een fotoreeks over medische afwijkingen heeft lopen.

Het is een heel opvallend beeld, waarvan je de oorsprong niet snel zou kunnen raden. Het lijken wel donkerrode vertakkingen van een boom. En dat zijn ze eigenlijk ook, maar dan niet ambachtelijk geknutseld of decoratief gedroogd. Het is echt bloed in de exacte en intacte vorm van de luchtpijpvertakkingen van de bronchiale boom, waarvan de mens er in principe twee heeft als onderdeel van het ademhalingssysteem. Wel degelijk afkomstig dus uit een menselijk lichaam: de patiënt in kwestie kuchte de unieke bloedklonter op tijdens een extreme hoestbui. Het bloedstolsel was met een breedte van zo'n 15 centimeter ook enorm groot.

Intensieve zorgen

De man lag als zware hartpatiënt op de intensieve zorgen. De dagen tevoren had hij ook al kleinere klonters opgehoest, weten chirurgen Georg Wieselthaler en Gavitt Woodard van de University of California in San Francisco. Maar deze bloedklonter was heel bijzonder, “met een vreemde vorm” en “in elkaar geklapt”. Maar toen de chirurgen en hun team hem openvouwde, stonden ze ervan versteld dat het gestolde bloed er in één stuk was uitgekomen en hoe het de structuur van de rechter bronchiale boom perfect behouden had.

De patiënt overleed helaas een week later aan complicaties van zijn hartfalen. Dit soort bloedklonters zijn hoogst uitzonderlijk, maar geen primeur. In 2005 hoestte een 25-jarige zwangere vrouw een gelijkaardig (maar kleiner) exemplaar op in de vorm van een bronchiale boom. Zij overleefde het, net als haar ongeboren kind.