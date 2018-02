Medisch dossier van baby's en peuters voortaan ook online te raadplegen ep

22 februari 2018

13u15

Bron: belga 1 Medisch Ouders zullen de medische gegevens die Kind en Gezin verzamelt tijdens de consultaties voortaan ook online kunnen raadplegen. Ouders krijgen op die manier een digitaal overzicht van de tests en onderzoeken die gebeuren op de consultatiebureaus, denk bijvoorbeeld aan de gehoortest, de groeicurves en de vaccinatiegegevens. Dat heeft Kind & Gezin vandaag bekendgemaakt.

Ouders kunnen sinds kort al het medisch dossier van hun kinderen openen via de software Patient Health Viewer van de ziekenfondsen. Kind en Gezin voert in dat platform nu ook een samenvatting in van de kinddossiers vanaf 2014. Op die manier krijgen de ouders een digitale samenvatting van de gegevens die de verpleegkundige of arts noteerde tijdens het consult bij Kind en Gezin. Het gaat dan onder meer om de resultaten van tests en onderzoeken (gehoortest, voeding, ...), maar ook om de klassieke meting van lengte, gewicht en hoofdomtrek. Ook de vaccinaties zitten mee in het overzicht.

Na elk consult is er een nieuwe samenvatting beschikbaar. Ook de huisarts, kinderarts en ziekenhuisspecialisten kunnen de gegevens raadplegen. Als een kind 3 jaar wordt, kan ook het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) deze gegevens bekijken.

Volgens Kind & Gezin is de toepassing een belangrijke stap in de continuïteit van de zorg. "Bij vragen of bezorgdheden over je baby, kan de kinderarts naar de resultaten van ons ontwikkelingsonderzoek kijken. Of de huisarts kan de groeicurves bekijken. En als je kind start met school, krijgt het CLB het elektronisch dossier. Een logische, noodzakelijke vooruitgang", klinkt het.

Meer informatie vind je hier.