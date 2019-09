Medicijn tegen maagzuur onder de loep genomen wegens mogelijk kankerverwekkende stoffen Lieven Desmet

30 september 2019

23u50

De Amerikaanse detailhandelaar CVS schort de verkoop van een middel tegen brandend maagzuur op, in afwachting van meer duidelijkheid. Er zou mogelijk een link zijn met kankerverwekkende stoffen. Walgreens, Walmart en Rite Aid in de VS hadden eerder een soortgelijk besluit genomen.

De voorbije dagen werd wereldwijd bezorgd gereageerd op het middel en de aanwezigheid van potentiële onzuiverheden. Het gaat over ranitidine-producten, waarvan de merknaam Zantac de bekendste is.

Canada en Frankrijk hebben Zantac al eerder teruggeroepen. De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn nog niet zover gegaan, maar er lopen onderzoeken. Gezondheidsautoriteiten zeggen dat er geen onmiddellijk risico is, maar patiënten worden wel geadviseerd om een ​​arts te raadplegen die alternatieven voor ranitidine kan voorschrijven.



Het Europese medicijnagentschap EMA, dat medicijnen controleert, heeft een onderzoek geopend naar producten met de stof ranitidine. Volgens verschillende tests zou er een onzuiverheid onder de naam N-nitrosodimethylamine (NDMA) inzitten, wat een mogelijk kankerverwekkende stof zou zijn.

Mogelijk, want NDMA is geclassificeerd als een waarschijnlijk carcinogeen voor de mens – een stof die kanker zou kunnen veroorzaken – weliswaar op basis van dierenstudies. NDMA wordt aangetroffen in water en voedingsmiddelen, waaronder vlees, zuivelproducten en groenten, maar er wordt niet verwacht dat het schade veroorzaakt wanneer het in zeer lage hoeveelheden wordt ingenomen, zegt EMA. Het zoekt nu uit of de NDMA in Zantac mogelijk wel problematisch is.

Het middel wordt vooral gebruikt om de productie van maagzuur af te remmen, bijvoorbeeld bij maagzweren. Zantac kun je in sommige landen zonder voorschrift kopen, in België niet.