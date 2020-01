Medicijn baby Pia verkoopt goed, Novartis haalt 328 miljoen binnen YV

29 januari 2020

10u50

Bron: Belga 0 Medisch De verkoop van Zolgensma, het duurste medicijn ter wereld, zit in de lift. Dat blijkt woensdag uit de jaarcijfers die het Zwitserse farmabedrijf Novaris heeft vrijgegeven.

In het vierde kwartaal realiseerde Novartis een omzet van ongeveer 165 miljoen euro, alleen al met de verkoop van Zolgensma. Voor het hele jaar 2019 bracht Zolgensma 361 miljoen dollar of zo’n 328 miljoen euro op.

Een prikje met Zolgensma, een behandeling tegen de spierziekte SMA kost 1,9 miljoen euro. Het is het medicijn waar baby Pia mee werd behandeld nadat dokters de zeldzame ziekte vaststelde. Haar ouders zette vorig jaar een sms-actie op poten om de behandeling te bekostigen. Omdat er nog geen terugbetaling voorzien was moesten de ouders het geld zelf inzamelen. In de VS is het medicijn wel goedgekeurd.

Loterij

Na een golf van kritiek op het farmabedrijf over de verkoop van medicijnen aan “woekerprijzen” stelde het bedrijf een loting voor het medicijn voor. Ouders van zieke baby’s in landen waar het medicijn nog niet verkrijgbaar is, kunnen zich inschrijven voor de trekking. Het bedrijf kiest daarna 100 baby’s onder de 2 jaar uit die het medicijn gratis toegediend krijgen.