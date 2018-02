McDonald's wordt zuiniger met suiker, vet en zout en haalt cheeseburger uit Happy Meal ep

15 februari 2018

14u04

Bron: Belga 152 Medisch McDonald's haalt de cheeseburger uit zijn Happy Meal. Het kindermenu krijgt wereldwijd een flinke update om de hoeveelheid suiker, vet en zout terug te dringen en schrapt om die reden ook in België dit jaar de kaasburger als vaste menu-optie.

De fastfoodrestaurantketen staat wereldwijd onder druk om gezondere opties aan te bieden, vooral voor kinderen. Om die reden wil het bedrijf in alle 120 landen waar het actief is geleidelijk het mes zetten in de samenstelling van zijn Happy Meal.

Uiterlijk in 2022 moet minstens 50 procent van de Happy Meals in verschillende landen voldoen aan de nieuwe gezondheidseisen. Dat betekent dat ze maximaal zeshonderd calorieën bevatten. Van die calorieën mag niet meer dan 10 procent uit verzadigde vetten en 10 procent uit toegevoegde suikers komen. Ze mogen niet meer dan 650 milligram zout bevatten.

Om die reden verdwijnt de cheeseburger als vaste menu-optie, zo licht een woordvoerster toe. Verder verdwijnen ook Chocomel en Fristi als optie bij de Happy Meals. Buiten het menu om bestellen kan overigens nog wel.