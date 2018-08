McDonald's-salades besmet met parasiet die in uitwerpselen zit: bijna 400 Amerikanen ziek sam

08 augustus 2018

11u05

Bron: Business Insider, Quartz 3 Medisch In 15 Amerikaanse staten zijn zeker 395 mensen ziek geworden na een besmetting met Cyclospora cayetanensis, een kleine parasiet die leeft in de darmen. De slachtoffers, van wie 16 naar het ziekenhuis moesten, liepen de besmetting op in vestigingen van fastfoodketen McDonald's.

Mensen raken doorgaans besmet met de parasiet door het eten van rauwe groenten en fruit die in contact kwamen met menselijke uitwerpselen die de parasiet bevatten. Dat kan leiden tot diarree, braken, krampen, vermoeidheid, en gewichtsverlies. In de meeste gevallen duurt een infectie een paar dagen, maar soms kunnen de symptomen een maand lang opkomen in golven. Patiënten ondergaan een antibioticakuur.

Sinds half juli werden de slachtoffers ziek door het eten van besmette salades die distributeur Caito Foods verdeelde van producent Fresh Express. Het bedrijf startte een terugroepactie van de bindsla en een onderzoek naar de oorzaak van de besmetting, in samenwerking met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Zo'n 3.000 vestigingen van McDonald's halen hun sla nu van een andere leverancier.

Andere besmettingen

De FDA bevestigde het eerste geval op 27 juli, waarna laboratoriumtests vorige week donderdag in totaal 395 besmettingen bevestigden. Afgelopen maandag liet het Amerikaanse ministerie van Landbouw nog weten dat de parasiet zich mogelijk ook verspreidde naar voorverpakte wraps en salades van Trader Joe’s, Walgreens en Kroger.

Het is niet de eerste grootschalige besmetting van voedingswaren in de VS dit jaar. In de lente werden nog honderden mensen in 29 staten ziek na het eten van sla die besmet was met de E.coli-bacterie. Net daarvoor viel zelfs een dode bij de verspreiding van besmette sla in 13 staten. Nog dit jaar belandden ziekteverwekkende pathogenen ook in eieren en zelfs een droog verwerkt voedsel zoals ontbijtgranen.