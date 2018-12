Mazelen in opmars, ook in Europa: slechte gezondheidssystemen en incorrect nieuws aan oorsprong AW

03 december 2018

11u57

Bron: BBC News 0 Medisch Wereldwijd zijn de mazelen aan een opmars bezig. Op slechts één jaar tijd steeg het aantal besmettingen met dertig procent. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zelfs in Europa werden er afgelopen jaar duizenden besmettingen geregistreerd.

Experts waarschuwen voor de negatieve trend en verwijten slabakkende gezondheidssystemen. Verder zou incorrect nieuws over het vaccin aan de oorsprong liggen van de mazelenuitbraak. Beide factoren zorgen ervoor dat mensen zich minder vaak laten vaccineren. Dat zorgde in de eerste helft van het jaar voor 40.000 besmettingen in Europa tegenover 24.000 gevallen in 2017.



Vooral Oekraïne doet het slecht maar ook Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, Rusland en Servië kampen met minstens 1.000 gevallen.

Infectieziekte

Mazelen is een van de meest besmettelijke infectieziekten en wordt veroorzaakt door het gelijknamige mazelenvirus. De eerste symptomen lijken op die van een onschuldige verkoudheid: koorts, hoesten en een snotterende neus. Maar twee tot vier dagen later ontstaan er plots rode vlekjes die wijzen op een uitbraak van de mazelen. Diarree, longontstekingen en zelfs hersenontstekingen kunnen andere gevolgen zijn van datzelfde virus. Soms zijn de complicaties zo ernstig waardoor de ziekte dodelijk kan zijn.



Vooral jonge kinderen en personen met een verminderde afweer lopen het risico om ernstig ziek te worden. Zo sterven er in ontwikkelingslanden naar schatting dagelijks 330 kinderen aan de gevolgen van de mazelen.

Omdat de mazelen erg besmettelijk zijn en worden overgedragen door onder andere speeksel, raadt men een vaccin aan, dat overigens spotgoedkoop is. Toch laten volwassenen zichzelf en hun kinderen steeds minder vaccineren tegen het virus. Fake nieuws in de gezondheidswereld deed mensen bijvoorbeeld geloven dat het vaccin iets te maken heeft met autisme. Toch werd het tegendeel meer dan twintig jaar geleden bewezen.