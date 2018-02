Mazelen in opmars in Europa: 400 procent meer gevallen in 2017 Redactie

19 februari 2018

16u54

Bron: The Guardian 2 Medisch Het aantal gevallen van mazelen is het afgelopen jaar in heel Europa toegenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van een toename met liefst 400 procent.

Een op de vier Europese landen kreeg in 2017 met een grote uitbraak te maken. In totaal waren er 21.000 patiënten, waarvan er 35 overleden zijn. Een grote teleurstelling na het laagterecord in 2016, toen er maar 5.273 gevallen van mazelen opgetekend werden.

De WHO maakt zich grote zorgen over de lage immunisatiegraad tegen de ziekte. "Elke nieuwe persoon die in Europa met mazelen wordt besmet, herinnert ons eraan dat niet gevaccineerde kinderen en volwassenen het risico lopen de ziekte op te lopen en te verspreiden naar anderen, die mogelijk niet gevaccineerd kunnen worden", zegt regionaal directeur Zsuzsanna Jakab. "Meer dan 20.000 gevallen en 35 verloren levens: dit is een tragedie die we niet mogen accepteren."

Schade op lange termijn

Mazelen kunnen dodelijk zijn, maar ook schade aanrichten op lange termijn. Een op de duizend besmette kinderen ontwikkelt encefalitis, een ontsteking van de hersenen die kan leiden tot doofheid of leerproblemen.

Omdat het vaccin echter zeer efficiënt is, staat mazelen op de lijst van uit te roeien ziektes. Toch is er geregeld nog een uitbraak. In 2017 waren er grote uitbraken in vijftien van de 53 Europese landen. Roemenië werd het hardst getroffen met 5.562 gevallen, gevolgd door Italië (5.006) en Oekraïne (4.767). Ook ons land kende met 369 gevallen een grote mazelenuitbraak.

De WHO stelt vast dat er de afgelopen jaren minder consequent gevaccineerd werd. Een van de oorzaken is dat het vertrouwen in het BMR-vaccin (bof, mazelen en rode hond) een deuk heeft opgelopen na de niet bewezen bewering van onderzoeker Andrew Wakefield die het vaccin linkte aan de ontwikkeling van autisme.