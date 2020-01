Materniteiten misnoegd: "Bevalling wordt gereduceerd tot iets wat moet renderen, zonder meer” De Block staat achter KCE-rapport: “Bouw aantal materniteiten af en investeer in knelpuntdomeinen”

IB HAA

16 januari 2020

11u40

Bron: Belga 34 Medisch Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft oren naar het KCE-rapport dat stelt dat 17 kleine materniteiten zonder problemen kunnen gesloten worden. “Een hervorming dringt zich op. Door het aantal materniteiten af te bouwen, kunnen we extra investeren in die knelpuntdomeinen”, oppert de minister. De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen reageert allesbehalve gelukkig op het rapport. “De bevalling wordt hier gereduceerd tot een ‘acte’ in het ziekenhuis, die dient te renderen, zonder meer”, hekelt de VBOV.

Volgens het rapport zou een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren, om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, zonder dat de goede zorg in het gedrang komt. Indien verder elke vrouw binnen een veilige tijdlimiet (30 minuten) een materniteit met de wagen moet kunnen bereiken, zouden in ons land zeventien kleine materniteiten gesloten kunnen worden, zo werd berekend.



In 2018 stelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) al dat ons land 600 materniteitsbedden te veel telde, op een totaal van ongeveer 3.000 bedden. Als er niets verandert, loopt dat overschot op tot circa 1.000 materniteitsbedden in 2025. Zo'n verspilling van middelen kan onze gezondheidszorg zich niet veroorloven, concludeert minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Niet gemakkelijk, wel grote opportuniteit

"De kwaliteit van zorg is vandaag al zeer goed en kan bij grotere diensten met meer expertise en een betere omkadering enkel verbeteren. Ook de toegankelijkheid blijft gegarandeerd met voor iedereen minimaal één materniteit binnen een halfuur rijden", concludeert De Block. "Het is nu aan alle beleidsmakers om samen met de sector aan de slag te gaan met dit rapport en de aanbevelingen om te zetten in concreet beleid. Gemakkelijk belooft dat niet te worden, maar het gaat over een ongelofelijke opportuniteit.”



“We kunnen de gemiddelde kost per bevalling verminderen voor de maatschappij, en elders in de zorg extra investeren. Dat ligt volledig in lijn met de hervormingen die we de voorbije jaren hebben opgestart binnen de ziekenhuissector", besluit De Block.

“Acht inefficiënte Vlaamse materniteiten sluiten beter de deuren: “Geboortes moet je ook zakelijk benaderen”: lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu twee weken gratis!

“Niet enkel accenten op efficiëntie”

Het rapport van het KCE valt in slechte aarde bij de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen. “De bevalling wordt hier gereduceerd tot een ‘acte’ in het ziekenhuis, die dient te renderen, zonder meer. Enkel kwantiteit wordt hier als maatstaf voor kwaliteit gehanteerd”, reageert de VBOV . “Bevallen is echter een levensevent, waar meer dan enkel medisch technische zorgen nodig zijn.”

“Als we evolueren naar enkel grotere materniteiten mogen de accenten niet alleen gelegd worden op efficiëntie. Bevallen is zoveel meer dan efficiëntie. Het is een gebeuren in een gemeenschap waar familie en vrienden een goede support kunnen geven. Dit gebeuren uit een gemeenschap weghalen dreigt de kwaliteit van dit levensevent in het leven van moeder en kind naar beneden te halen.”

Wat met vroedvrouwen?

De organisatie is ook zeer bezorgd over de vroedvrouwen die tewerkgesteld zijn in deze materniteiten. “Zij zijn specialist in de zorg voor moeder en kind en kunnen niet zomaar ingezet worden in een geriatrie en andere verpleegafdelingen, waar tekorten zijn die op een andere manier dienen aangepakt te worden. Niet alles wat economisch het beste lijkt, is ook de beste beslissing aan bed”, besluit de VBOV.