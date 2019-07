Marleen luidt alarmbel: belangrijk medicijn voor borstkanker niet meer te krijgen sam

21 juli 2019

21u18 3

Marleen Pollet, een vrouw die herstelt van borstkanker, maakt zich zorgen. En samen met haar duizenden lotgenoten. Na een operatie en bestralingen moet ze vijf jaar pillen slikken om te voorkomen dat ze hervalt. Dat medicijn, Femara van producent Novartis, blijkt nu plots niet meer beschikbaar. Hoelang precies, is niet duidelijk. En ook een generische variant kon haar apotheek niet krijgen.

“Ze hameren er zelfs op dat je het op ongeveer hetzelfde tijdstip neemt, dus dan moet het wel belangrijk zijn”, zegt Marleen aan VTM NIEUWS. “Als dat de garantie is om herval te voorkomen, dan neem je dat toch. Dan kan je dat toch niet maken dat je dat een maand niet kan verkrijgen.”

De Pharmaceutische Bond vermoedt dat producenten liever verkopen in landen waar hun medicijn meer opbrengt. Producent Novartis laat echter weten dat de patiënt wel een kleinere verpakking had kunnen krijgen, die wel beschikbaar zou zijn. Hoe dan ook is Novartis wettelijk verplicht om de grote verpakking met 100 tabletten binnen de 24 uur te leveren.