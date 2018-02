Mark (35) wilde er goed uitzien voor zijn huwelijk en besloot steroïden te nemen. Maar al snel ging het steil bergaf Koen Van De Sype

01 februari 2018

07u28

Bron: Daily Mail 4 Medisch Hij wilde graag een beetje meer spieren om er piekfijn uit te zien voor zijn huwelijk en daarom besloot Mark Egan (35) uit de Ierse hoofdstad Dublin om steroïden te proberen. Maar na het feest bleek het moeilijk om ermee te stoppen en zijn leven belandde al snel in een neerwaartse spiraal.

“We waren jeugdliefdes”, vertelt zijn vrouw Sarita. “We leerden elkaar kennen toen we 15 jaar waren en bleken onafscheidelijk. Hij was meteen mijn beste vriend en mijn soulmate. We wisten dat we op elkaar konden rekenen en stonden altijd voor elkaar klaar.”

Spieren

Nadat ze samen een flink stuk van de wereld hadden gezien, besloten ze een gezin te starten. Er kwamen vier kinderen: Dean (nu 11), Ryan (8), Calum (5) en Amy (2). En in juli 2013 besloten ze om hun geluk te bezegelen met een huwelijk. “Mark had zichzelf altijd goed verzorgd, op zijn voeding gelet en gesport”, aldus Sarita. “Maar hij wilde nog wat extra spieren om er goed uit te zien voor ons feest en onze huwelijksreis. En daarop besloot hij om anabole steroïden te proberen.” (lees hieronder verder)

In België zijn die bij wet verboden – hoewel veel amateursporters ze nog altijd gebruiken, zeker in fitnesscentra – maar in Ierland niet. En daarom besefte het koppel het gevaar niet. “Aanvankelijk vertelde hij dat de steroïden hem een goed gevoel gaven”, aldus Sarita. “Hij barstte van de energie, sprong ’s morgens letterlijk uit bed en ging meteen aan het trainen. Het was de bedoeling dat hij na zes weken een pauze zou inlassen, maar dat bleek een stuk moeilijker dan gedacht. Als hij het probeerde, voelde hij zich erg moe, misselijk en zelfs ziek.”

Van kwaad naar erger

En het ging van kwaad naar erger. “Hij kreeg last van hevige hoofdpijnen”, gaat ze verder. “Hij werd dan wakker in het midden van de nacht en omklemde zijn hoofd. Normaal functioneren werd steeds moeilijker. Nadat hij twee jaar vruchteloos had geprobeerd om van de steroïden af te raken, besloot hij naar de huisarts te gaan. Er volgde een bloedtest en hij werd op een wachtlijst gezet om een afspraak te krijgen bij een specialist in het ziekenhuis.” (lees hieronder verder)

Nog eens twee jaar ging voorbij en de symptomen werden steeds heviger. Afgelopen zomer kreeg hij opeens last van psychoses. “Hem dat zien meemaken was het zwaarste van al”, vertelt Sarita. “De eerste keer dacht hij dat hij iemand hoorde zeggen dat ze zijn gezin zouden weghalen. Hij maakte zich zo’n zorgen dat hij het hele huis rondliep om te achterhalen wie het was die dat vertelde. Hij begreep niet waarom ik hem niet geloofde.”

De volgende dag kon de technieker zich niet herinneren wat er gebeurd was en ongerust maakten ze opnieuw een afspraak bij hun dokter. Maar in de dagen daarop volgden nog een aantal nieuwe aanvallen en in juli vorig jaar stapte hij uit het leven.

“Iedereen was er kapot van”, aldus zijn vrouw. “Niemand kon het geloven, want hij was altijd zo goedgezind geweest en niemand was grappiger. Hij haalde altijd grapjes uit met de kinderen en dat vonden ze geweldig. Hij was altijd het centrum van alle aandacht. Mark was ook een harde werker. Hij miste zelden een dag werk. Dertien jaar lang werkte hij als mechanicus in hetzelfde bedrijf en hij was op al die tijd misschien een paar dagen ziek.”

De kinderen van het koppel hadden het erg zwaar na het overlijden van hun vader. “Het heeft ons zwaar op de proef gesteld”, aldus Sarita. “De kinderen huilden zich elke avond in slaap.”

De vrouw hoopt dat ze door haar verhaal te vertellen anderen kan waarschuwen voor de gevaren van steroïden. “Het nam het leven van Mark helemaal over”, getuigt ze. “Gewoon omdat hij er goed wilde uitzien. Hij probeerde zo hard om normaal te functioneren, maar dat lukte op het einde niet meer. Iedereen weet dat cocaïne en heroïne gevaarlijk zijn, maar bij steroïden is dat anders. Als dit ook maar één iemand kan helpen, zal het delen van ons verhaal het waard geweest zijn. Ik wens geen enkel gezin toe wat wij hebben moeten meemaken.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online via de site www.zelfmoord1813.be