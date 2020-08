Marc Van Ranst: “Ook in ons land eerste herbesmetting met coronavirus vastgesteld” HLA KVE

24 augustus 2020

15u23

Bron: VTM Nieuws, Business Insider, The New York Times 508 Medisch Ook in België is voor de eerste keer een herbesmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd in de studio van VTM Nieuws. “Het gaat om een patiënte die na drie maanden opnieuw is ziek geworden.” Eerder hadden onderzoekers van de faculteit geneeskunde aan de universiteit van Hongkong bekendgemaakt dat ze voor het eerst een tweede besmetting met het coronavirus hadden vastgesteld bij een patiënt die het virus eerder al overwon. “Dit toont aan dat het mogelijk is om opnieuw besmet te worden met het virus, enkele maanden na het herstel van een eerdere infectie”, klinkt het.



“In het laboratorium hebben we de genetische sequentie van die twee virussen bepaald”, verklaart de viroloog aan VTM Nieuws. “En we hebben vastgesteld dat dezelfde patiënte na drie maanden opnieuw is ziek geworden - met een ander virus mét elf mutaties”, aldus Van Ranst. Het is nu afwachten hoeveel gevallen er nog gaan bijkomen en wat dat zegt over ons immuunsysteem. “Het is ook mogelijk dat dit uitzonderingen zijn. En laat ons dat hopen, maar goed nieuws is dit niet. Een heel leven immuun zijn voor deze ademhalingsvirussen, mag je vergeten”, stelt de viroloog. “Maar je hoopt natuurlijk wel dat de immuniteit alleszins langer dan vier maanden duurt en voor de meerderheid van de gevallen zal dit ook wel zo zijn.”

En wat met een vaccin? “Je hoopt natuurlijk dat een vaccin mensen langer zal beschermen dan nu bijvoorbeeld het geval is voor griep. De eerste indicaties waren er ook dat er minder veranderingen worden opgestapeld in het genetisch materiaal van deze coronavirussen dan dat het geval is bij influenzavirussen. Maar wanneer dat vaccin om het jaar moet gebeuren, dan zal dat ook zo zijn.” De viroloog hoopt dat het vaccin langer werkzaam zal kunnen zijn.

Eerder had een team van onderzoekers in Hongkong al gemeld dat een 33-jarige patiënt die in april besmet raakte met het coronavirus de eerste persoon ter wereld is waarbij een nieuwe infectie met het coronavirus werd vastgesteld. “De genoomsequentie van het virus die werd gevonden tijdens de eerste episode van de infectie is duidelijk anders dan die gevonden tijdens de tweede episode ervan”, klinkt het in een persbericht. “Het is de eerste keer dat dergelijke herbesmetting van een patiënt wordt gedocumenteerd.”

Het gaat om een “schijnbaar gezonde, jonge patiënt” uit Hongkong die in april voor het eerst besmet raakte met het nieuwe coronavirus. Hij had toen enkele “milde symptomen”, laten de artsen weten. Zo’n 4,5 maanden later werd bij de man opnieuw een infectie vastgesteld, toen hij werd getest op de luchthaven nadat hij terugkeerde van een reis naar Spanje. Deze keer vertoonde de man geen ziektesymptomen.

Tweede keer milder?

De onderzoekers konden door middel van genoomsequentieanalyse aantonen dat de man door twee verschillende stammen van het SARS-CoV-2-virus was geïnfecteerd. Dat hij bij de tweede infectie geen symptomen toonde, zou er volgens de wetenschappers op kunnen wijzen dat “nieuwe besmettingen milder kunnen zijn”. Daarnaast zou de ontdekking erop kunnen wijzen dat het nieuwe coronavirus zich gedraagt zoals oudere, al bekende coronavirussen, die bijvoorbeeld verkoudheden veroorzaken. “Zelfs wanneer patiënten een immuniteit verwerven na een eerdere besmetting via vaccinatie, kan het virus blijven circuleren”, klinkt het.

Verschillende artsen en wetenschappers rapporteerden eerder al vermoedelijke gevallen van herbesmetting, maar het is de eerste keer dat uitgebreide tests bevestigen dat het om een nieuwe infectie gaat.

