Marc Van Ranst: “Epidemie zal zo’n 10 weken duren” HLA

19 maart 2020

21u19

Bron: VRTNWS 611 coronavirus Volgens viroloog Marc Van Ranst zal de corona-epidemie in totaal zo’n 10 weken duren. Van Ranst waarschuwde vanavond in ‘Het Journaal’ ook dat de cijfers van het aantal gevallen de komende dagen fel zullen stijgen. “Het aantal ziekenhuisopnames en doden van vandaag, ik garandeer u dat we dat binnen een paar dagen weinig gaan vinden. Het is verschrikkelijk om dat te moeten zeggen, maar dat is de realiteit.”

Op de vraag wanneer we de piek kunnen verwachten, kan Van Ranst geen antwoord geven. “We zullen er maar zeker van zijn dat de piek bereikt is, als de cijfers een aantal dagen naar beneden gaan”, verduidelijkt Van Ranst. En die cijfers zullen de komende dagen niet afnemen, garandeert Van Ranst. Op basis van wat we weten over een gemiddelde griepepidemie in ons land, durft Van Ranst wel een inschatting te maken. “Een griepepidemie duurt 10 weken”, legt Van Ranst uit. “We zien dat de epidemie in Wuhan ook ongeveer zolang heeft geduurd, en ook bij ons zal dat zo zijn.”

Het aantal patiënten in het ziekenhuis blijft oplopen, en dat zal de komende dagen niet anders zijn. “Iedereen weet dat die cijfers de volgende dagen niet zullen verbeteren, maar het korps van verpleegkundigen en artsen staat klaar,” stelt Van Ranst gerust. “En daarna zal het ook weer beter gaan.”

Lees ook:

Wie wordt eerst geholpen als er niet genoeg bedden zijn? Artsen krijgen daarvoor een handleiding

Belgische ziekenhuizen kunnen crisis nog aan, “maar als trend zo doorgaat, krijgen we het moeilijk”