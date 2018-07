Mannen die elke dag biertje drinken hebben beter sperma KVDS

19 juli 2018

17u41

Bron: Andrology, NY Post

Met mate alcohol drinken lijkt een positief effect te hebben op de kwaliteit van sperma. Dat staat te lezen in een nieuwe studie die gisteren verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Andrology.

Mannen die elke dag een glas bier of wijn drinken zijn vruchtbaarder dan mannen die niet drinken en mannen die méér drinken. Ze hebben niet alleen meer zaadcellen, die zaadcellen zijn ook betere ‘zwemmers’. Daardoor is de kans groter dat ze een eicel kunnen bereiken en bevruchten, zo staat te lezen in de studie.

Tussen 4 en 7 consumpties

Het onderzoek werd uitgevoerd in een Italiaanse vruchtbaarheidskliniek, bij 323 mannen die samen met hun vrouwelijke partner op kunstmatige wijze zwanger probeerden te worden. De mannen moesten uitleg geven over hun drankgebruik, waarna hun sperma werd getest. De mannen die tussen 4 en 7 consumpties dronken per week, hadden meer en kwalitatief betere zaadcellen.





“Matige consumptie van alcohol lijkt een positief effect te hebben op de kwaliteit van sperma”, aldus dokter Elena Ricci van het Policlinicoziekenhuis in Milaan, een van de auteurs van de studie.

“Het is oké om een glas bier of wijn te drinken bij het eten”, vult professor Allan Pacey van de universiteit van Sheffield aan. “Maar als je voor een kindje gaat, is dronken worden absoluut een no-go.”

Andere specialisten manen wel aan tot voorzichtigheid. “Ik zou alcohol niet gebruiken als een manier om zwak sperma een boost te geven”, aldus Simon Fishel van de Britse private vruchtbaarheidskliniek CARE Fertility.