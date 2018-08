Man verliest handen en benen door likje van hond kv

02 augustus 2018

22u31

Bron: USA Today, CNN 28 Medisch In de VS moesten de handen en benen van een 48-jarige man afgezet worden nadat hij een levensgevaarlijke infectie opliep als gevolg van contact met hondenspeeksel. De man ligt al sinds juni in het ziekenhuis en moet nog meerdere operaties ondergaan.

Eind juni voelde Greg Manteufel uit West Bend, Wisconsin, zich onwel. De man vertoonde griepachtige symptomen en toen zijn vrouw op 26 juni thuiskwam van het werk, vertelde hij haar dat hij had overgegeven en dat zijn benen pijn deden. Ze gaf hem water en een pijnstiller.

Een dag later hoorde Manteufels 25-jarige zoon Michael zijn vader vroeg in de ochtend rondwandelen. Hij ijlde, kon amper lopen en had diarree. De zoon verwittigde de familie en Greg werd naar het ziekenhuis gebracht.

Amputaties

Plots kreeg de man over zijn hele lichaam en gezicht blauwe en rode plekken, vertelt zijn vrouw Dawn. Artsen ontdekten dat hij een bloedvergiftiging had en stuurden hem voor een uitgebreidere behandeling naar een ziekenhuis 50 kilometer verderop.

Daar stelden de dokters vast dat Manteufels handen en de spieren in zijn benen aan het afsterven waren. Ze amputeerden zijn benen tot net onder de knie en verwijderden zijn handen, nadat geen enkele behandeling bleek aan te slaan. De man onderging al vijf operaties en het einde is nog niet in zicht. Bij een volgende operatie zal hij ook bijna een kwart van zijn neus verliezen.

Bacterie uit hondenspeeksel

De oorzaak van dit alles is iets wat in eerste instantie erg onschuldig lijkt. De artsen vermoeden dat Manteufel, een echte hondenliefhebber, een bloedvergiftiging opliep nadat hij door een likje van een hond besmet raakte met een bacterie uit diens speeksel en vervolgens dan zijn mond of oog aanraakte.

In een hondenmuil zijn meer dan 700 verschillende soorten bacteriën aanwezig, maar het is de Capnocytophaga canimorsus die het lichaam van Manteufel verwoest. Zo’n 74 procent van de gezonde honden en 57 procent van de katten dragen de bacterie met zich mee.

Pech

Het gebeurt erg zelden dat mensen deze bacterie te pakken krijgen. "Meer dan 99 procent van de mensen die honden hebben, zullen dit probleem nooit hebben. Het is gewoon pech", vertelt dr. Silvia Munoz-Price aan CNN.

Manteufel en zijn vrouw hebben zelf een hond, de achtjarige Ellie, die al bij hen woont sinds ze een puppy was. Ze maakt deel uit van de familie. Het is onduidelijk of Ellie’s speeksel verantwoordelijk is voor de problemen van Manteufel. De man had in de dagen voor hij ziek werd immers contact gehad met meerdere honden, zowel tijdens het werk als in zijn vrije tijd.

Ander leven

Gregs leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Wanneer hij uit het ziekenhuis komt, zal hij bij zijn ouders intrekken, terwijl zijn vrouw hun huis in orde maakt voor de verkoop. Zijn job als schilder zal hij niet meer kunnen uitoefenen. Volgens Dawn is Manteufel vastberaden om zich hierdoor te worstelen en hij prijst zichzelf gelukkig dat hij nog leeft. “Hij houdt nog steeds van zijn hond en is van plan van zijn hond te blijven houden”, zegt ze.