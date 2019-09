Man verliest handen en benen door hondenspeeksel, wetenschappers vinden genetische oorzaak Redactie

27 september 2019

18u25

Bron: AD.nl, USA Today, CNN 425 Medisch De handen en benen van de 48-jarige Greg Manteufel moesten vorig jaar afgezet worden, nadat hij van een bacterie in hondenspeeksel een levensgevaarlijke infectie kreeg. Wetenschappers hebben nu een gen gevonden dat wordt gelinkt aan de bloedvergiftiging van Manteufel, die de ziekte waarschijnlijk opliep door een lik van zijn geliefde pitbull Ellie.

De hond, die Greg Manteufel en zijn vrouw Dawn uit de Amerikaanse staat Wisconsin al hebben sinds ze een puppy was, is altijd bij het stel in de buurt. “We houden van haar als een dochter’” aldus de 49-jarige Manteufel, die voordat hij in het ziekenhuis terecht kwam nooit ziek was.

De man verloor vorig jaar zijn onderbenen en een deel van beide armen. Ook viel de huid van zijn neus en zijn bovenlip af. Hij had bloedvergiftiging, waardoor zijn bloeddruk daalde en zijn organen begonnen te falen. Oorzaak bleek de bacterie Capnocytophaga canimorsus, die voorkomt in het speeksel van veel honden. Voor de meeste mensen is de bacterie ongevaarlijk. De afgelopen tien jaar zijn er echter zeker vijf mensen doodziek geworden na contact met de bacterie. Drie van hen overleefden de infectie na meerdere amputaties. Twee mensen overleden.

Genetisch

Onderzoekers aan Harvard Medical School hebben nu ontdekt dat de oorzaak waarschijnlijk genetisch is. Volgens de wetenschappers hebben alle mensen die ziek werden na contact met de bacterie één ding gemeen: een gen dat verband houdt met hun immuunsysteem werkt net even anders dan bij de meest andere mensen. Dat maakt hen kwetsbaar bij contact met Capnocytophaga canimorsus. Verder onderzoek moet uitwijzen welke andere risicofactoren bijdragen aan de heftige reactie op de bacterie die bij Manteufel optrad.

Met de man uit de staat Wisconsin gaat het na meer dan twintig operaties een stuk beter. Hij heeft protheses voor zijn handen en benen waar hij mee oefent, plastische chirurgie zal binnenkort zijn neus herstellen. Voor zijn infectie was hij huisschilder. Hij hoopt op een gegeven moment weer aan het werk te gaan.

Manteufel doet ondertussen mee aan het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte, in de hoop dat toekomstige slachtoffers sneller kunnen worden geholpen. Over een paar maanden hoort hij of hij de genvariatie heeft. Zo ja, dan kan verdere ziekte niet worden uitgesloten.

Maar Ellie, die mogelijk de bacterie bij zich draagt, blijft gewoon bij hem en zijn vrouw wonen, vertelt hij. “Ze is dol op kinderen. Puppy's. Andere honden.” Ze heeft hem al gelikt en per ongeluk gekrabt. Hij voelt zich prima. “We hebben haar niet eens laten testen. We zouden haar nooit opgeven”, aldus Manteufel, al had ze zijn ziekte veroorzaakt. “We houden gewoon zielsveel van haar.”