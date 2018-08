Man moet arm laten amputeren door infectie na eten van sushi HR

30 augustus 2018

16u11

Bron: Newsweek, Huffington Post, NEJM 17 Medisch Een 71-jarige man heeft een deel van zijn linkerarm moeten laten amputeren als gevolg van een gevaarlijke infectie. Die had hij opgelopen na het eten van besmette rauwe vis in een schotel met sushi. Op zijn hand en voorarm ontstonden snel daarna enorme blaren.

De zeventiger, van wie de identiteit niet bekendgemaakt is, had zich in de Zuid-Koreaanse stad Jeonju gemeld op de spoedafdeling van een ziekenhuis. Hij werd in zijn linkerhand getroffen door een "ondraaglijke pijn". Slechts 12 uur daarvoor had hij rauwe vis gegeten, zo meldt een rapport in The New England Journal of Medicine. Artsen die de man onderzochten, stelden vast dat zich op zijn handpalm een grote, paarse blaar van 3,5 bij 4,5 centimeter had gevormd. Dat is te zien op onderstaande foto.

De andere kant van zijn hand zag er zo mogelijk nog erger uit: die zag volledig paars, en de blaren verspreidden zich verder in sneltempo. De dokters stelden vast dat de hand geïnfecteerd was met vibrio vulnificus, een agressieve vleesetende bacterie die in bepaalde gevallen dodelijk kan zijn.

De artsen voerden een spoedoperatie uit om de bacteriën te verwijderen en gaven hun patiënt antibiotica.

Maar 25 dagen na de operatie het vlees aan de hand van de patiënt begon af te sterven, moesten de artsen alsnog een deel van zijn linkerarm amputeren.

Oesters

Vibrio vulnificus is een bacterie die wordt aangetroffen in zout water en die uit dezelfde familie komt als de bacterie die cholera veroorzaakt. Je kan het opnemen door besmet voedsel te eten - meestal zeevruchten. Volgens Newsweek is er vooral bij oesters een hoog risico. Je kan de bacterie ook oplopen als een open wonde in contact komt met besmet (zee)water.

Groter risico

Het 71-jarige slachtoffer had wel al een voorgeschiedenis. Hij leed aan diabetes en een terminale nierziekte. Mensen met een zwak immuunsysteem zouden een groter risico lopen om besmet te raken met de gevaarlijke infectie, die meteen lijdt tot hoge koorts, een lage bloeddruk en blaren op de huid. In de Verenigde Staten zouden jaarlijks 100 mensen sterven door de infectie.

Na de amputatie van zijn voorarm kende het slachtoffer volgens de dokters een spoedig herstel. Hij kon het ziekenhuis vrij snel verlaten.