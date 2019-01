Man met syndroom van Alice in Wonderland ziet icoontjes uit computerscherm springen en bezoekt net op tijd een dokter AW

22 januari 2019

17u03

Bron: Live Science 0 Medisch Een Italiaanse 54-jarige man kon zijn ogen niet geloven toen hij plots de icoontjes uit zijn computerscherm zag springen. Nadat ze een tiental minuten later terug verdwenen, bezocht hij een arts. En maar goed ook: hij leed aan het Alice in Wonderland-syndroom (AIWS), veroorzaakt door een agressieve hersentumor.

Eenmaal in het ziekenhuis werd de man zijn bizar kwaaltje (dansende computerpictogrammen) al snel geassocieerd met het zogenaamde Alice in Wonderland-syndroom (AIWS), een neurologische aandoening die de menselijke waarneming beïnvloedt. Oorzaken van dat syndroom zijn meestal druggebruik, epilepsieaanvallen, migraine of psychiatrische aandoeningen. Eigenaardig want het ziektebeeld van de man beantwoordde helemaal niet aan eerder vermelde verschijnselen.



Wel werd hij na zijn waanbeeld misselijk, was hij extreem gevoelig voor licht en had hij last van kloppende hoofdpijn: allemaal kenmerken van migraine. En van zulke migraineaanvallen bleek hij al langer last te hebben. Een oorzaak van zijn dansende icoontjes was de migraine echter niet.

Verlossende MRI-scan

De Italiaanse artsen, verbonden aan de University of Rome, besloten om de vijftiger uitgebreid te onderzoeken. Zijn migraineaanvallen waren immers alarmerend, zeker in combinatie met zijn familiegeschiedenis rijk aan hersentumoren.



Neurologisch onderzoek met een EEG- en CT-scan leverde echter niets op. En de artsen ontdekten geen tumoren in het brein van de man. Maar voordat ze het opgaven, volgde nog een laatste MRI-scan. Daaruit bleek uiteindelijk toch dat hij een tamelijk groot glioblastoom had: een hersentumor in de linker temporale kwab, het hersengebied net boven het oor.

Hersentumor van 2,5 centimeter

De tijd drong, want de tumor was inmiddels 2,5 centimeter groot en glioblastomen zijn bijzonder agressief. Slechts 15 procent van de patiënten met een dergelijke hersentumor overleeft.



De vijftiger werd klaargemaakt voor zijn operatie waarbij de artsen zijn tumor succesvol konden verwijderen met een laser. Twintig maanden later stelt de patiënt het nog steeds goed, al moest de tumor een tweede keer verwijderd worden nadat het gezwel terugkwam.

Temporale kwab

Waarom de man plots vreemde figuurtjes zag bewegen? De hersentumor of het glioblastoom bevond zich in in zijn temporale kwab, wat voor een verstoring van de visuele perceptie zorgde. Kleine voorwerpen waren plots groot, en omgekeerd. Zo leek het voor de Italiaan eventjes alsof de pictogrammen op zijn computerscherm naar hem kwamen.

Het is wel voor het eerst dat het Alice in Wonderland-syndroom (AIWS) gelinkt kan worden aan een glioblastoom. De behandelende artsen beschreven het unicum dan ook uitvoerig in een onderzoeksrapport dat vervolgens gepubliceerd werd in het tijdschrift Neurocase.