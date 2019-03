Man loopt dodelijke infectie op nadat stukje katoen van wattenstaafje in oor achterblijft ttr

15 maart 2019

12u30

Bron: USA Today, The Medical Journal 0 Medisch Meer dan tien jaar zat er een stukje katoen van een wattenstaafje in het linkeroor van een 31-jarige Britse man. Daardoor liep hij een infectie op, die hem bijna het leven kostte. Dat staat vandaag te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The British Medical Journal’. Door met een wattenstaafje in je oor te peuteren, riskeer je de gehoorgang en/of het trommelvlies te beschadigen, benadrukken neus-, keel- en oor-artsen (nko).

De Brit had meer dan tien jaar last van hoofdpijn, gehoorverlies en pijn in zijn linkeroor. Artsen onderzochten hem verschillende keren, maar konden de oorzaak van zijn medische klachten niet achterhalen. De voorbije weken verslechterde de toestand van de man aanzienlijk. Zo kreeg hij epilepsieaanvallen en moest hij haast dagelijks overgeven.

Toen de dertiger op een dag in elkaar zakte en het bewustzijn verloor, werd hij door een familielid naar de spoeddienst gebracht. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een hersenvliesontsteking ging, maar verder onderzoek bracht iets helemaal anders aan het licht.

Abcessen

Artsen troffen in de gehoorgang van de man naast een grote prop oorsmeer ook een stukje katoen van een oorstokje aan. De Brit had daardoor een oorontsteking opgelopen waarbij de infectie was doorgebroken naar de hersenen, zo stelden dokters vast. Bovendien was op een scan te zien dat de man verschillende abcessen in zijn hersenen had. “Als een hersenabces niet wordt behandeld, leidt het tot de dood”, zo staat te lezen in ‘The British Medical Journal’.

Nadat het wattenstaafje werd verwijderd en hij een behandeling met antibiotica had gekregen, begon de man zich stilaan beter te voelen.

“Oren werken zelfreinigend”

Verschillende artsen ontmoedigen al langer het gebruik van wattenstaafjes om oorsmeer te verwijderen, omdat ze eigenlijk meer kwaad dan goed kunnen doen. Je duwt oorsmeer net nog dieper in je oor waar het vast komt te zitten. Dat kan leiden tot allerlei complicaties, ontstekingen of zelf beschadiging van het trommelvlies.

“Steek een wattenstaafje nooit in je oor, want op die manier duw je dode huid en oorsmeer naar achteren, waardoor er proppen ontstaan die de gehoorgang kunnen blokkeren”, waarschuwt Ingeborg Dhooge, diensthoofd Neus-, keel- en oorheelkunde in het UZ Gent.

“Oorsmeer wordt bij iedereen automatisch afgevoerd. Je oren werken zelfreinigend. De huid in je gehoorgangen vernieuwt zich continu. Oude huidschilfers worden naar buiten geleid en nemen tijdens die migratie oorsmeer mee. Zo komt oud smeer in je oorschelp terecht. Die mag je uiteraard wel schoonmaken”, verduidelijkt Dhooge.