Mama kan ogen niet geloven als ze 'vampiertand' ontdekt bij haar baby

22 oktober 2018

12u16

Bron: The Irish Mirror, Mummypages 0 Medisch Baby Oscar, slechts 11 weken oud, was niet in zijn sas. Dat had zijn mama ook al door. Maar waarom hij zo veel huilde, dat wist ze niet. Tot ze vorige week op een ochtend plots een ‘vampiertand’ ontdekte. “We waren doodsbang”, zegt Tara. Geschokt trok de moeder met haar baby naar het ziekenhuis.

“Rond 7 uur ’s ochtends was hij aan het wenen”, vertelt mama Tara uit het Ierse Drogheda. “Ik geef hem dan zijn tutje, waarna hij doorgaans verder slaapt. Maar deze keer bleef hij maar huilen. Ik haalde hem uit zijn bedje. Toen ik hem eten wilde geven, ontdekte ik de vlijmscherpe tand. Die was in de loop van de nacht tevoorschijn gekomen.” Omdat ze schrik dat Oscar zijn tong of handjes zou verwonden, vertrok ze meteen naar het ziekenhuis.

“De dokters zeiden dat ze zoiets nooit eerder zagen”, zegt Tara. Dat bij een baby van 11 weken oud een tand groeit, is uitzonderlijk. De meeste kindjes krijgen pas tandjes als ze tussen zes maanden en één jaar oud zijn. Ook de vorm van de tand was uitzonderlijk, net als de plaats waar hij stond.

De ‘draculatand’ kwam tevoorschijn net achter de plaats waar normaal zijn voortanden moeten groeien. “De dokter had eerder op die plek een cyste opgemerkt”, aldus Tara. “Hij zei dat we ons er geen zorgen over moesten maken. Maar nu weten we dus wat er aan de hand was.”

Na overleg met een aantal tandartsen werd de vlijmscherpe tand getrokken. Intussen kan het gezin er om lachen, zeker omdat dit gebeurde op nog geen twee weken voor Halloween. “Onze kleine Dracula”, lacht mama Tara. De tand houdt ze bij om later aan haar zoon te tonen.

