Mama brengt baby zonder overlevingskans tòch ter wereld. Met organen redt ze twee levens

14 januari 2019

19u53

Bron: Metro 0 Medisch Een zwangere vrouw die wist dat haar baby geen enkele kans op overleven had, heeft die zwangerschap toch volbracht. Door het kindje ter wereld te brengen, kon het paar de organen wegschenken. Zo redden ze het leven van twee andere kindjes.

Krysta Davis (23) en Derek Lovett (26) uit Cleveland (Tennessee) in Amerika kregen na 18 weken zwangerschap te horen dat hun toekomstig dochtertje leed aan anencefalie. Die aandoening leidt tot verminderde ontwikkeling van de hersenen. Soms ontwikkelen deze zich helemaal niet. Anencefalie is een fatale aandoening. De baby’s worden dood geboren of sterven snel na de geboorte. Meestal na een paar uur, soms na enkele dagen.

De zwangerschap kon na het dramatische nieuws meteen afgebroken worden. Maar dat wilden Krysta en Derek niet. “Door onze dochter ter wereld te brengen, konden we andere levens redden”, zegt Krysta. “Wij kunnen dan wel zelf niet met onze baby naar huis gaan, hierdoor kunnen andere ouders dat tenminste wel.”

Troost

De bevalling liep niet van een leien dakje, want er waren complicaties. Dochtertje Rylei werd op kerstavond geboren en woog 2,7 kilo. Wonderwel bleef het kansloze meisje een volledige week in leven. Op oudejaarsavond stierf ze in de armen van haar ouders. Zowel haar hart als haar longen leven nu voort in twee andere kindjes.

De ouders zijn ervan overtuigd dat ze de juiste beslissing hebben genomen. “Ik heb genoten van de beperkte tijd die we samen hadden” vervolgt Krysta. “Toen ik ze kon vasthouden, was ik meteen verliefd. Maar we wisten dat we niet veel tijd hadden. We vinden als koppel troost in de wetenschap dat ons verlies anderen gelukkig maakt.”

