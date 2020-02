Malariamedicatie uit 1934 werkt ook tegen gevolgen nieuwe coronavirus, ontdekt KU Leuven YV

18 februari 2020

17u19

Bron: KU Leuven 0 Medisch De Katholieke Universiteit van Leuven heeft ontdekt dat chloroquine, een middel tegen malaria dat sinds 1934 internationaal op de markt is, ook antiviraal werkt tegen Covid-19, beter gekend als het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit klinische proeven bij patiënten in China.

De werking van chloroquine tegen SARS-coronavirussen werd tijdens de SARS-epidemie in 2004 al ontdekt door een team virologen van de KU Leuven onder leiding van professor Marc Van Ranst. Uit tests in celculturen, die besmet waren met het SARS-coronavirus type 1, bleek dit middel antiviraal te werken bij concentraties die bij de mens veilig gebruikt kunnen worden. Omdat de SARS-episode net voorbij was kon het middel toen niet bij patiënten worden getest.

Nu vonden de onderzoekers dat het malariamiddel ook werkt tegen de gevolgen van het nieuwe virus. Patiënten met Covid-19 in tien ziekenhuizen in Beijing, Hunan en Guangdong kregen onlangs chloroquine toegediend. Na een week vertoonden ze minder koorts, hadden ze een verbeterde longfunctie, waren ze sneller virusvrij en genezen.

Goedkoop en makkelijk produceerbaar

“We zijn verheugd dat chloroquine nu ook effectief tegen het SARS-coronavirus type 2 met succes gebruikt wordt”, zegt Marc Van Ranst. “Het is bovendien eenvoudig te produceren in grote hoeveelheden, ook al zijn er momenteel wereldwijd nog weinig producenten. We hopen dat chloroquine, mede omdat het erg goedkoop is, wereldwijd een impact kan hebben op de antivirale behandeling van patiënten met dit nieuwe coronavirus.”

Het middel is voor alle duidelijkheid geen vaccin tegen Covid-19, wel een antiviraal middel dat de gevolgen van het virus kan bestrijden.