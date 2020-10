Malaria: wat is het juist, hoe herken je het en hoe vaak komt het voor bij ons? LH

10 oktober 2020

13u16 1 Medisch Een koppel uit Kampenhout is twee weken geleden overleden aan de tropische ziekte malaria . “Het gaat om een uitzonderlijke, geïsoleerde situatie”, klonk het een speciaal georganiseerde persconferentie. Maar wat is malaria precies en kan je de ziekte behandelen?

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Wat is malaria?

Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door parasieten die via een muggenbeet in het lichaam terecht komen. De mug is dus de overbrenger van de parasiet van de ene mens naar de andere. De parasiet is een ééncellig organisme, het is geen bacterie of virus. Alleen muggen van het geslacht ‘Anopheles’, die vooral in Afrika, Azië en Zuid-Amerika leven, kunnen malariaparasieten bij mensen overbrengen.



In de mens vermenigvuldigen de malariaparasieten zich eerst in de lever en daarna in de rode bloedcellen. Daar delen en vermenigvuldigen ze zich tot de bloedcel uiteen valt, waarna ze weer andere bloedcellen aanvallen. Het is in deze fase dat koorts optreedt.

Wat zijn symptomen?

De voornaamste symptomen zijn naast koorts ook koude rillingen, spierpijn en hoofdpijn. Deze verschijnselen zijn in het begin niet te onderscheiden van een griepaanval. Vandaar dat men tijdens of na een vakantie in de (sub)tropen bij griepsymptomen en koorts moet denken aan een mogelijke malaria-infectie. Malaria kan binnen enkele weken tot de dood leiden als men niet behandeld wordt

Welke soorten zijn er?

Er zijn vijf verschillende vormen van malaria. De gevaarlijkste is de tropische variant, de ‘malaria tropica’, waaraan het koppel in Kampenhout overleed. Behandeling is alleen mogelijk in een vroeg stadium. De andere vormen van malaria zijn goedaardiger. De verschijnselen zijn hetzelfde, maar er treden geen ernstige complicaties op.

Hoe te behandelen?

Er zijn twee soorten behandelingen te onderscheiden. Er zijn middelen die men inneemt om malaria te voorkomen en middelen om de parasieten te doden nadat deze in het bloed zijn aangetoond. Behandeling van een infectie moet plaatsvinden in gespecialiseerde centra omdat de behandeling specifieke kennis vereist. Er is nog altijd geen effectief vaccin tegen malaria. Een malariabesmetting kan ook voorkomen door bedekkende kledij te dragen en antimuggenspray te gebruiken.



Bij sommige mensen kan een malariamiddel ernstige bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid, misselijkheid, braken, hoofdpijn, slaperigheid, diarree, buikkrampen, slapeloosheid, en zelfs vreemde dromen en hallucinaties. Het bekendste voorbeeld is zanger Stromae, die in 2015 al zijn optredens op het Afrikaanse continent moest annuleren door het gebruik van Lariam. “Ik was volledig op. Ik kon die pillen niet verdragen. Ik kreeg er hallucinaties van”, zei hij.

Hoeveel besmettingen en doden zijn er wereldwijd elk jaar?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er in 2018 wereldwijd 228 miljoen besmettingen met malaria waren. Meer dan 405.000 mensen zijn er toen aan overleden, 93 procent van de slachtoffers viel in Afrika. Volgens het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) leeft ongeveer 40 procent van de wereldbevolking in gebieden waar malaria voorkomt.



“In de afgelopen tien jaar nam het aantal malariagevallen wereldwijd af. Vooral in regio’s in Zuid-Oost-Azië en Latijns-Amerika komt malaria minder vaak voor. In Centraal- en West-Afrika blijft het risico op malaria echter nog hoog”, aldus het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Hoe vaak komt malaria bij ons voor?

In 2018 registreerde het Instituut voor Tropische Geneeskunde 351 Belgen die malaria opliepen tijdens hun reis in het buitenland. “Het gaat om patiënten die in het ITG behandeld werden, of wiens diagnose werd bevestigd in het referentielaboratorium van het Instituut. Het aantal malariagevallen in België is al enkele jaren in stijgende lijn. In 2015 werd er bij 275 mensen malaria vastgesteld”, schreef het instituut op zijn website.



Het komt uiterst zelden voor dat mensen in ons land gestoken worden door een besmette mug. In 2014 liep een vrouw uit Antwerpen malaria op terwijl ze al jaren niet meer gereis had. Het was de eerste keer dat een Belg de ziekte in ons land opliep. Eind 2018 liep voormalig motorcrosser Stefan Everts malaria op in Congo. Door de ziekte verloor Everts acht tenen.

Meer over Afrika

Amerika

Anopheles

Antwerpen

Azië

België

Centraal-

Congo