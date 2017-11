Magnetisch zaadje maakt operatie bij borstkankerpatiënten draaglijker ep

Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis in de Benelux een magnetisch zaadje in plaats van een metalen draad om de chirurg bij een borstsparende operatie te informeren over de exacte plaats van de tumor. Voor de patiënt is deze nieuwe techniek minder pijnlijk en comfortabeler. Omdat de plaatsbepaling hierdoor nauwkeuriger is, moet de chirurg bij de verwijdering van de tumor ook minder weefsel uit de borst halen.

Gemiddeld één op drie borsttumoren die vandaag ontdekt worden, zijn niet voelbaar. Dat stelt een probleem voor de chirurg om bij een borstsparende operatie de positie van de te verwijderen tumor te bepalen. Tot nu toe moesten deze vrouwelijke patiënten in de ochtend voor de operatie eerst naar de radioloog die onder echobegeleiding een metalen draadje in de tumor plaatste. Deze techniek kende echter beperkingen, zoals het feit dat dit de patiënt voor de eigenlijke operatie met extra stress opzadelde en de draad niet comfortabel aanvoelde. De chirurg bleef door die consultatie bij de radioloog in het ongewisse wanneer de patiënt in het operatiekwartier zou arriveren.

Rijstkorrel

Sinds oktober plaatsen radiologen in het UZ Leuven met een dunne naald een magnetisch zaadje -de Magseed- in de tumor, dat niet groter is dan een rijstkorrel en de chirurg in staat stelt om de tumor heel precies terug te vinden. Dit zaadje kan al in de dagen voor de operatie worden aangebracht, wat het comfortabeler maakt voor de patiënt en efficiënter voor de werkplanning. De operatie zelf kan hierdoor ook nauwkeuriger worden uitgevoerd.

In oktober konden al acht patiënten in Leuven gebruikmaken van de nieuwe techniek, het hoogste aantal in Europa. In de Benelux is het UZ Leuven het enige borstcentrum dat de nieuwe techniek toepast. Het Riziv voorziet tot dusver echter nog geen terugbetaling.