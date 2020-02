Maggie De Block: “Grens afsluiten tegen coronavirus heeft geen zin” HAA

25 februari 2020

08u40

Bron: Belga 116 Medisch Het heeft geen enkele zin om te beginnen panikeren over de eventuele verspreiding van het coronavirus in ons land en bijvoorbeeld aan het hamsteren te slaan. Dat benadrukt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De minister wijst erop dat de autoriteiten de situatie permanent monitoren.

“De kans dat het virus ons land bereikt, is reëel”, zegt minister De Block in ‘De Ochtend’. “Waarom zouden wij er niet door gevat kunnen zijn?” De grenzen afsluiten heeft volgens De Block geen zin. “Een virus stopt immers niet aan de grens.” Bovendien, zegt de minister, vertoonde de enige Belg die tot nu toe besmet was met Covid-19 geen enkel signaal. “Hij had geen koorts, zelfs geen snotneus.”

Ultiem scenario

Ons land heeft al meer dan 150 mensen getest - allemaal negatief. Mocht er iemand positief op het virus testen, dan zal worden nagegaan met wie hij of zij in contact kwam en wordt er ingezet op isolatie. In een ultiem scenario een dorp isoleren, zoals in Lombardije gebeurt, behoort ook tot de mogelijkheden.

“Dat is echter geen beslissing die van vandaag op morgen wordt genomen”, zei de minister gisteren nog in VTM NIEUWS. “Als het nodig is, dan zal dat gebeuren, maar vooralsnog denk ik niet dat het zover zal komen.”

Een situatie zoals in Italië kan volgens haar in elk land voorkomen. “Italië had ook voorbereidingen getroffen, en toch treedt het virus er op”, licht ze toe. Het gaat dan ook om een virus dat erg besmettelijk is. “Vrijdag waren er nog maar drie besmettingen en gisteren waren het er al 229. Het sterftecijfer is wel niet groter dan bij een gewone griep.”

“Minder kussen”

“We blijven er kalm bij”, gaat de minister voort. Ze benadrukt dat ons land een grote en kwaliteitsvolle ziekenhuiscapaciteit heeft. Panikeren heeft volgens haar geen zin. Wie voorzorgen wil nemen, raadt ze de gewone hygiënemaatregelen aan. “Wegwerpzakdoeken, meer attent zijn voor handen wassen en misschien wat minder kussen”, besluit De Block.

Lees ook in HLN+:

- Breekt coronavirus straks bij ons uit? En zal het vanzelf weer verdwijnen? Experts geven uitleg

- Angst voor coronavirus is groot, maar wie kent deze 9 haast vergeten virussen nog die even fataal zijn?