Maandenlange wachtlijsten bij tandartsen door eerste coronagolf IB

31 augustus 2020

04u05

Bron: Belga 0 Medisch Tandartsen kampen met grote wachtlijsten door de naweeën van de eerste coronagolf. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag op gezag van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT).

"De wachttijden zijn serieus opgelopen: het kan nu een paar maanden duren voor je op bezoek kunt gaan", zegt Stefaan Hanson van het VVT. "Tijdens de lockdown in maart en april hebben we zeven weken alleen de dringendste ingrepen mogen doen. Daarna zijn de andere behandelingen weer mondjesmaat opgestart. Maar die gevolgen dragen we dus nog altijd mee. We krijgen veel telefoontjes van mensen die snel op routineonderzoek willen komen, maar dat kan vaak niet."

Om maximale terugbetaling te krijgen voor een ingreep bij de tandarts, moet je het jaar voordien op controle zijn geweest. "Maar die regel is voor dit jaar versoepeld", zegt Hanson. "Je krijgt dezelfde terugbetaling als je in 2020 of in 2019 bij de tandarts bent geweest. De mensen moeten zich dus geen zorgen maken.”