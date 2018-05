Longspecialisten eisen strengere regels voor e-sigaret: "Dampen is even verslavend én opstap naar echte sigaret" Ingrid De Vos

31 mei 2018

17u48

Bron: eigen berichtgeving 10 Medisch "De e-sigaret is een tijdbom. De industrie zet vapen op de markt als een gezonde variant op roken, maar in de praktijk is het een regelrechte opstap naar de echte sigaret." Dat zegt een internationaal forum van longspecialisten. Ze eisen veel strengere maatregelen om de jeugd te beschermen.

Ze worden aangeprezen als rookstopmiddel en veilig alternatief voor tabak, maar e-sigaretten maken het roken weer normaal, stellen de longspecialisten in het vakblad European Respiratory Journal. “Nu men er na jaren preventiecampagnes eindelijk in geslaagd was om het roken onder jongeren terug te dringen, ziet men in de VS hoe het aantal vapers onder scholieren en studenten op vier jaar tijd is vertienvoudigd”.

Nieuwe generatie verslaafden

