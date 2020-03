Lodi versus Bergamo in Italië: verschil enorm groot door vroege quarantaine Joeri Vlemings

16 maart 2020

14u41 6 Medisch Het nemen van doortastende maatregelen bewijst wel degelijk zijn nut. Dat is duidelijk te zien in een vergelijking tussen de Italiaanse provincies Lodi en Bergamo in de regio Lombardije. Lodi legde al snel het sociale leven plat, Bergamo wachtte af. De curve van Lodi vlakte af, die van Bergamo blijft schrikbarend steil.

Op 21 februari werd het eerste geval van coronabesmetting in Italië vastgesteld, in Codogno (provincie Lodi, regio Lombardije). Meteen werd opgeroepen om binnen te blijven. Twee dagen later gingen Codogno en nog negen andere gemeenten in Lodi in shutdown. De regio Lombardije sloot alle scholen en universiteiten en verbood alle evenementen en bijeenkomsten. Terwijl de provincie Bergamo geen quarantaine of andere beperkingen oplegde aan de bevolking, ook al was het aantal besmettingen er tegen 24 februari angstwekkend toegenomen.

Pas op 8 maart werd de lockdown van Lodi uitgebreid naar heel Lombardije - dus ook naar de provincie Bergamo - en naar veertien provincies in Veneto, Emilia Romagna, Piëmont en Marche. Dat voornemen lekte de avond tevoren al uit, waardoor heel wat inwoners uit Noord-Italië nog snel wegvluchtten richting zuiden, met alle gevolgen van dien. De Italiaanse overheid zag zich genoodzaakt om twee dagen later een decreet uit te vaardigen om heel Italië tot 3 april in quarantaine te plaatsen. Op 11 maart moesten alle winkels (behalve apotheken en voedingswinkels), cafés en restaurants dicht.

Gisteren was Bergamo met 3.416 coronagevallen veruit de zwaarst getroffen provincie. Lodi telde toen 1.320 gevallen. Bergamo is Lodi, waar Covid-19 was uitgebroken en dat meteen in lockdown ging, stevig voorbijgestoken.

De zogenaamde social distancing-regels in Lodi werden dan wel niet van in het begin streng toegepast, toch behield Lodi een ruime voorsprong op Bergamo, dat pas op 8 maart in actie schoot. Dat verschil manifesteert zich in de grafiek van het cumulatief aantal besmettingen: de curve van Lodi is er zichtbaar afgezwakt, in tegenstelling tot die van Bergamo.

Het is het bemoedigende resultaat van Lodi dat ook onze overheid nastreeft met de strenge opgelegde maatregelen. Bedoeling is om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te vertragen.

